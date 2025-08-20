快訊

免費貼圖4款！精品貼圖爽用到2026年 椒滴滴「敗家圖案」必用

「我想努力上天堂」 川普透露斡旋俄烏和平的最新原因

賴清德淨零淪口號！台電火力全開 碳排連9年破9000萬噸

國一兒子看AV！母親嚇壞即出「1狠招」 網群傻眼：絕對是反效果

香港01／ 撰文：田中貴
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

子女踏入青春期，父母理應灌輸正確性教育。台灣1名人母在網上表示，暑假期間中一兒子待在家中的時間變長，她某日打開其平板電腦，發現瀏覽器有數個AV網站的瀏覽紀錄，推測兒子用手機看色情片，因平板與手機帳號同步，瀏覽紀錄一併顯示，母親擔心兒子受到「污染」，遂啟用兒童網路安全服務，過濾色情、暴力及詐騙網站，並定期監控兒子上網時間與習慣。

許多網友留言指「現在是在清朝嗎？大嬸」、「你要好好給他性教育」、「不是遮蔽，是需要性教育」。

驚悉兒子觀看AV

樓主在「Dcard討論區」表示，兒子是中一學生，最近放暑假，留在家中的時間變長，她日前打算檢查兒子功課，於是打開其平板電腦，「發現瀏覽器裡面有幾個18禁網站的連結」，明顯是AV網站，估計有心瀏覽。樓主形容「整個人當下都愣住」，估計兒子用手機瀏覽AV網站，由於平板電腦和手機帳號同步，所以一併顯示瀏覽紀錄。

使用兒童網路安全服務　過濾色情網站

樓主雖然明白青少年對性產生好奇，「但還是很擔心他會被網路上一些扭曲的性觀念誤導，或是對性的認知，甚至接觸到奇怪的交友訊息或詐騙」，為避免責罵兒子，她上網查詢如何確保孩子安全上網，繼而發現兒童網路安全服務，過濾色情、暴力和詐騙等網站，而且定時監控孩子上網時間。

樓主︰用對的方法陪孩子一起長大

樓主形容設計「尊重孩子的隱私，不是偷看，而是陪伴…也能設時間提醒他不要滑太久」，她不需要「一直盯着看，系統會自己擋掉高風險內容，這樣也比較不會破壞親子間的信任」，她自認「用對的方法陪孩子一起長大」。

網友︰封鎖絕對是反效果

帖文引來大量網友討論，留言指「會用這東西的父母腦子都有問題，想要兒子出家可以直接說」、「封鎖絕對是反效果，不要輕易嘗試」、「免費看電影網站的廣告就是色情廣告，可能是誤點」。

延伸閱讀：

不滿看AV！妒妻虐殺丈夫切斷陰莖燉煮吃掉　被捕1句極心寒

九巴阿伯播AV！關愛座翁手機上擺信封掩護播淫片　網民︰阿伯識玩

文章授權轉載自《香港01》

詐騙 網路 性教育 色情網站

相關新聞

國一兒子看AV！母親嚇壞即出「1狠招」 網群傻眼：絕對是反效果

子女踏入青春期，父母理應灌輸正確性教育。台灣1名人母在網上表示，暑假期間中一兒子待在家中的時間變長，她某日打開其平板電腦，發現瀏覽器有數個AV網站的瀏覽紀錄，推測兒子用手機看色情片，因平板與手機帳號同步，瀏覽紀錄一併顯示，母親擔心兒子受到「污染」，遂啟用兒童網路安全服務，過濾色情、暴力及詐騙網站，並定期監控兒子上網時間與習慣。

【啦啦隊大叔】程耀毅／愛情這東西我明白

被有一定信度的命理師預言說「這女的一生會嫁二夫，男的會娶二妻」，應該就像是七月五日的預知世末一樣，沒有任何被涵括在其中的...

【相處之道】李月瑛／老公的進化

一次聚會上，小雅說她家換了新車，剛好要北上替孩子送東西，她想著可以順便去踏青，沒想到她先生只肯兩點移動，一點都不浪漫。

【生活趣聞】夜神月／事與願違

這日一如往常載女兒上學，我問她晚餐想吃什麼，好讓我下班後去自助餐店買便當給她吃。

【小品文】林育靖／肉身幻影

如果最後是因為一口痰卡在氣切口而窒息，當初開氣切的目的是為了抽痰方便……繞了一大圈繞不出命運，付出這麼辛苦的代價還有意義嗎？

【當代小說】程廷 Apyang Imiq／傳統服（下）

國家說紋面是陋習，惡人身上才作記號，身體髮膚受之父母，破壞生物自然法則。老人沒選擇，讓臉上淡沒。Apay有時覺得自己很醜陋，缺少了什麼……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。