國一兒子看AV！母親嚇壞即出「1狠招」 網群傻眼：絕對是反效果

子女踏入青春期，父母理應灌輸正確性教育。台灣1名人母在網上表示，暑假期間中一兒子待在家中的時間變長，她某日打開其平板電腦，發現瀏覽器有數個AV網站的瀏覽紀錄，推測兒子用手機看色情片，因平板與手機帳號同步，瀏覽紀錄一併顯示，母親擔心兒子受到「污染」，遂啟用兒童網路安全服務，過濾色情、暴力及詐騙網站，並定期監控兒子上網時間與習慣。

許多網友留言指「現在是在清朝嗎？大嬸」、「你要好好給他性教育」、「不是遮蔽，是需要性教育」。

驚悉兒子觀看AV

樓主在「Dcard討論區」表示，兒子是中一學生，最近放暑假，留在家中的時間變長，她日前打算檢查兒子功課，於是打開其平板電腦，「發現瀏覽器裡面有幾個18禁網站的連結」，明顯是AV網站，估計有心瀏覽。樓主形容「整個人當下都愣住」，估計兒子用手機瀏覽AV網站，由於平板電腦和手機帳號同步，所以一併顯示瀏覽紀錄。

使用兒童網路安全服務 過濾色情網站

樓主雖然明白青少年對性產生好奇，「但還是很擔心他會被網路上一些扭曲的性觀念誤導，或是對性的認知，甚至接觸到奇怪的交友訊息或詐騙」，為避免責罵兒子，她上網查詢如何確保孩子安全上網，繼而發現兒童網路安全服務，過濾色情、暴力和詐騙等網站，而且定時監控孩子上網時間。

樓主︰用對的方法陪孩子一起長大

樓主形容設計「尊重孩子的隱私，不是偷看，而是陪伴…也能設時間提醒他不要滑太久」，她不需要「一直盯着看，系統會自己擋掉高風險內容，這樣也比較不會破壞親子間的信任」，她自認「用對的方法陪孩子一起長大」。

網友︰封鎖絕對是反效果

帖文引來大量網友討論，留言指「會用這東西的父母腦子都有問題，想要兒子出家可以直接說」、「封鎖絕對是反效果，不要輕易嘗試」、「免費看電影網站的廣告就是色情廣告，可能是誤點」。

