老公產後憂鬱症怎麼辦？ 人妻崩潰：他跟孩子一起哭

產後憂鬱症不分男女，日前有位女網友表示，她生產前，老公答應產後每月給她2萬補身體費用，但產前公公突然中風，孩子出生後，老公開始情緒失控，最後變成「孩子哭，老公也在哭」，讓原PO崩潰表示，「原來老公有產後憂鬱症，還早就辭職工作了，家裡入不敷出怎麼辦？」

原PO在Dcard發文表示，老公今年30歲，在補習班做行政4年了，她則是在公家機關當約聘人員，懷孕前婆婆跟老公都有共識，讓她請育嬰假，且老公每個月會給她2萬元當產後安養費。不過在生產前夕，公公突然中風，婆婆得要照顧公公，老公又要忙家務事。

孩子出生後，老公開始對公婆大小聲，無緣無故大叫，最後演變成「小孩哭，老公也會跟著哭，然後吼小孩閉嘴，有時還會罵髒話。工作一直遲到，有時乾脆躺在床上一整天，小孩哭了還是我抱」。事後老公坦承，「我壓力很大，在妳快生產的時候有吃身心診所的藥，只是不想讓妳擔心」，且老公在7月初就辭職了，最後原PO無奈表示，「老公產後憂鬱症，家裡已經入不敷出了，有沒有產後憂鬱症患者的家屬，能給我建議與鼓勵？」

對此，有許多網友安慰原PO，「應該是工作壓力、公公中風、妳懷孕生小孩的壓力，讓老公生病了」、「妳小孩出生，老公也會有壓力，跟他討論要怎麼處理吧」、「看得出來妳老公很想為家庭付出，男人也有需要被幫助的時候」、「請老公好好接受治療，育兒問題先扛起來，或者找後援，經濟方面找看看有沒有補助管道」。