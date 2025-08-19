男人1部位汗水可助女性放鬆 釣出一票女網友共鳴：超級愛

妳喜歡聞另一半身上的體味嗎？一名女網友分享，自己很喜歡聞男友腋下的味道，尤其是炎熱夏天後流汗的味道，更是讓她大讚「極品」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

原PO在Dcard以「男友的腋下有毒」為題，指出自己真的超級喜歡男友腋下的味道，直呼「淡淡的體香與汗味結合，令我安心，是很放鬆的味道」，讓她每次都像是貓咪吸了貓草一樣無法自拔。

貼文一出後，釣出不少女網友共鳴，紛紛表示，「我也是愛男友體味的聞腋少女，但僅限於男友沒有狐臭，只有淡淡的汗＋體味」、「我從交往就很愛我老公的腋下味，一路聞到我結婚生子還是很愛這個味道，連我婆婆都說很臭，說我根本是真愛，但是就真的很吸引我啊」、「我也很喜歡我男友的腋下！只要躺在床上，我都會自己塞進去」、「男友還以為是我發的文，真的好好吸」、「我也覺得男友腋下很香，雖然每次都說臭，但其實很喜歡」。

事實上，根據《神經科學雜誌》的研究指出，男性汗水含有「雄二烯酮（Androstadienone）」，當女性聞到雄二烯酮時，能顯著提高「皮質醇激素」水平，若是塗抹在嘴唇上，可能幫助女性放鬆情緒、調節月經，甚至是喚起性慾。