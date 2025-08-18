存款僅80萬想結婚…準岳母給2條路 眾人暴動：這還要想？

一名男網友分享，自己與女友交往兩年，感情穩定、常出入女方家庭，逢年過節也都有遵守禮數，近期兩人開始認真討論婚事，未料女方母親在得知消息後，竟主動打電話向他「詢問存款」，接著提出讓他難以消化的結婚條件。

原PO在臉書社團「靠北老婆」發文透露，女友母親開門見山詢問他的存款數字，得知僅有80多萬後，直言「這樣的金額沒辦法讓她女兒有安全感」，更認為他若無法靠自己與父母湊齊頭期款，根本買不起房。女方媽媽進一步細算貸款金額與頭期款需求，並提出兩種方案：一是努力湊足頭期款自行購屋；二是婚後直接搬進女方娘家同住，努力存錢再搬出去。

女方母親還強調，「絕不會讓女兒與公婆同住」，原因是她年輕時曾被公婆刁難，不願讓女兒重蹈覆轍。她表示自己已和姐妹們討論過，「媳婦不和公婆同住才能避免婆媳問題」，並保證若男方願意婚後住娘家，生活開銷全由女方家庭負擔，還會「把他當親生兒子看待」。

不過，女方媽媽也要求原PO必須主動向自己父母表明「是自願住進女方娘家」，讓他十分為難，不知該如何開口。他在文末無奈感嘆，為何現在許多長輩對婚姻的態度如此強硬，且毫無討論或通融的空間，貼文引發大量網友熱議與討論。

不少人贊同女友母親的決定，「其實百分之90女方家人都對女婿很好的，只有百分之10婆家會對媳婦好」、「你有個很體諒跟善解人意的好丈母娘，有疙瘩的話就趕快存好錢買自己房子再搬出來啊」、「我是一個媽媽，我也不會想讓女兒和婆婆住」、「女方很好，而且說的都沒錯」。

但也有人認為，「感覺女方媽媽很強勢」、「這長輩也管太多了，以後肯定管更多，結婚後兩個可以在外面租房先，兩個一起存錢，如果不想，就再等幾年存夠錢再結婚，有什麼好急的呢？」、「相信我，分開住你的婚姻會更長久」。