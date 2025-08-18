外人超羨慕！竹科小孩有多幸福？工程師爸媽親揭背後現實

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為生在竹科的孩子很幸運。聯合報系資料照／記者郭政芬攝影
竹科上班，給人的印象就是「高薪」一族。有網友好奇，父母在竹科工作的小孩，從小生活在相對富裕的家庭，生活品質自然不錯，童年過得很豐富，從小就被精準培養，輸在起跑點的這件事，幾乎不存在，雖然壓力會比一般小孩大一些，但已經是「幸運的一族」，引起熱議。

原PO在Dcard以「當竹科工程師的小孩蠻幸福的」一題發文，她表示竹科工程師的小孩，從小就生活在相對富裕的家庭，爸媽多半是科技業工程師，收入穩定，生活品質自然不錯，該有的東西樣樣不缺，還能定期出國旅遊、補習才藝、參加營隊，童年過得很豐富。

另外，住在新竹也有一種特殊優勢，那裡的公園多、空氣又好，假日去青草湖、十八尖山或親子館跑跳放電，幾乎不愁沒地方玩，對小孩的身心發展來說，是非常友善的環境。

最重要的是，爸媽本來就是高知識分子，不管是理科還是語言方面，只要有不懂的地方，問爸媽幾乎都可以得到答案，不用額外請家教。竹科爸媽也會幫小孩規劃好未來，從小就被精準培養，「輸在起跑點這件事，對竹科小孩來說根本不太存在」。

原PO也說，雖然竹科小孩壓力會比一般小孩大一些，但如果只是單純談生活環境與資源，「身為竹科小孩真的是幸運的一群」。

此文一出不少網友認同，「人生分水嶺啊。階級複製本來就是確切存在的」、「新竹人舉手，從小念實驗學校，同學一個比一個家境好，所以都不曾覺得家裡不錯，是出社會後才發現原來已經很優渥了」、「果然贏在起跑點，可能是上輩子修的福」。

但多半人認為，「現實是大部分的小孩不是自卑就是脾氣暴躁…大多數的家長都會把脾氣帶回家裡，所以成長起來其實蠻不快樂的」、「在竹科生活品質超低」、「我在新竹碩班2年，竹科工作3年，也去竹北過的高中教過書、家教，我真的不希望我未來小孩在這樣環境長大，同溫層很厚，思想真的會變得很狹隘」。

