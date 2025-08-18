男友呼喚服務生方式太無禮！她屢勸不聽 餐飲員工點頭：叫狗嗎？

在餐廳用餐時，「彈指」叫服務生的行為是否不禮貌呢？一名女網友發文，稱她的男友去餐廳用餐時，他叫服務生的方式都是用彈指，雖然跟他說過這樣不尊重人，但男友不以為然。對此，有待過餐飲業的網友也認為這樣叫服務生確實非常不禮貌。

一名女網友在Dcard發文，表示她和男友在一起三年多了，一起出門吃飯時，男友都會用「彈指」的方式叫服務生，她覺得男友的行為很討厭，勸他用揮手的方式叫服務生就好，但男友卻認為他是付錢來吃飯的，服務生就是要好好服務他，並不覺得自己有什麼錯。

原PO表示，她由衷希望男友換個方式，也透露可能是男友家境很好的緣故，他和家人吃飯時對服務生經常很不尊重，或許是家庭環境導致他變成這樣的，同時也詢問網友們的意見。

此文一出，不少從事餐飲業的網友都認為彈指非常不禮貌，「待過餐飲業都會覺得對待服務生不禮貌的人完全不行，就算原本有好感都會瞬間冷掉」、「之前被一位爸爸彈指叫過去桌邊拿東拿西好幾回，內心真的想說，是把我當狗在叫嗎」、「我之前待過一間咖啡廳，老闆是拍手叫人，真的超不行」。

也有網友認為細節看人品，建議分手，「教養真的不太好，是我也會講一下，講不聽就遠離」、「教育失敗，生長在這種環境下的家庭，怎麼還會想繼續交往，更別說結婚」、「沒有同理心，妳自己好好想想」、「沒家教，千萬別結婚」、「細節看人品，彈指超不ok的」、「我要委婉告知妳請分手，這種沒家教的人妳還留著過年喔？不敢想像以後你們的小孩會被教成怎樣」。