婚後老公狂撒錢負擔家庭支出超貼心？ 人妻得知1真相秒心碎

聯合新聞網／ 綜合報導
結婚後，家庭支出誰來負擔並沒有固定的答案，需由夫妻雙方共同討論。示意圖／ingimage
結婚後，家庭支出誰來負擔並沒有固定的答案，需由夫妻雙方共同討論。示意圖／ingimage

結婚後老公突然變得超貼心，會讓人既幸福又疑惑嗎？一名女網友在Dcard上分享，婚後短短4個月中，她幾乎感受到滿滿的粉紅泡泡，住家裝潢不僅依她喜好，婚宴也全由老公買單，就連電器、日常購物，都是老公自掏腰包。

原PO表示，從烘衣機、烤箱到大電視，老公幾乎不讓她花錢，甚至平時逛街，從食材到衣服包包，也都由另一半來付款。她原以為是婚後更珍惜對方的表現，卻在追問原因時，聽到一句直球回應：「家裡東西都是我的，這樣我們吵架，要把妳趕走比較方便。」讓她當場愣住。

面對這麼直白的回答，原PO坦言粉紅泡泡瞬間破滅，但仔細想想，老公本來就常把最壞的情況先說出來，提醒彼此保持警覺。他過去也會強調，婚姻要靠雙方經營，合得來就繼續，合不來也能各自生活，因此才會說出這番話。

網友們看完議論紛紛，有人心疼直呼，「聽到會心碎」、「不管感情多好，這句話太傷人」；也有人認為老公只是嘴賤，「講幹話而已」，認為這樣反而是理性態度，未來也能避免財務或離婚爭議。

不少留言則提醒原PO「要有底氣」，不要因為婚後被照顧就鬆懈，反而應該存錢、保持經濟獨立，才不會在衝突時陷入被動；也有人乾脆祝福她，「妳才是最適合當他老婆的人，直球聽得懂、還笑得出來，才是真正的粉紅泡泡」。

