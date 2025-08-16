愛妻過生日…人夫準備「超有誠意禮物」 網笑：別讓我老婆看到

近期相當流行「安太座」，不少人夫間更流傳一句「Happy wife, Happy life」。對此，一名網友分享，他在老婆生日時，特別準備一份「薄禮」，悄悄放在冰箱上。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」分享一張照片，指出老婆要生日了，不動聲色的準備好一份「薄禮」，從照片中可以發現，他把「鈔票」掛在冰箱，再以綠色箭頭標記，相當明顯。

這名網友進一步表示，希望老婆沒看到，等生日後再進行回收，但他也吐露，自己生日的時候，請全家人吃飯；小孩生日的時候，也是他請吃飯；老婆生日的時候，還是他請，苦笑直呼「為什麼會這樣？」。

貼文一出後，不少網友都表示「太座安得好，生活沒煩惱」、「一家之主之處方箋，專治各種疑難雜症」、「再幾年你就習慣了」、「因為您是付清呀」、「身為人夫一輩子只能過一種節日－付清節」、「你是個好人，是一位負責認真的好男人！」、「我老公沒辦法做這種事，因為他所有錢都在我這裡」、「為什麼要害人？絕對不能讓我老婆看到」。