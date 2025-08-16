快訊

美俄白談一場？普丁沒有放棄國家戰略

南橫墜谷男子救妻小3度跳坑…引爆意外險理賠爭議 保險釋疑一次看

王嘉爾食物中毒送醫 公司緊急宣布取消粉絲簽售會

愛妻過生日…人夫準備「超有誠意禮物」 網笑：別讓我老婆看到

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，他在老婆生日時，特別準備一份「薄禮」，悄悄放在冰箱上。示意圖/Ingimage
一名網友分享，他在老婆生日時，特別準備一份「薄禮」，悄悄放在冰箱上。示意圖/Ingimage

近期相當流行「安太座」，不少人夫間更流傳一句「Happy wife, Happy life」。對此，一名網友分享，他在老婆生日時，特別準備一份「薄禮」，悄悄放在冰箱上。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」分享一張照片，指出老婆要生日了，不動聲色的準備好一份「薄禮」，從照片中可以發現，他把「鈔票」掛在冰箱，再以綠色箭頭標記，相當明顯。

這名網友進一步表示，希望老婆沒看到，等生日後再進行回收，但他也吐露，自己生日的時候，請全家人吃飯；小孩生日的時候，也是他請吃飯；老婆生日的時候，還是他請，苦笑直呼「為什麼會這樣？」。

貼文一出後，不少網友都表示「太座安得好，生活沒煩惱」、「一家之主之處方箋，專治各種疑難雜症」、「再幾年你就習慣了」、「因為您是付清呀」、「身為人夫一輩子只能過一種節日－付清節」、「你是個好人，是一位負責認真的好男人！」、「我老公沒辦法做這種事，因為他所有錢都在我這裡」、「為什麼要害人？絕對不能讓我老婆看到」。

生日 老婆 冰箱 鈔票

延伸閱讀

每月1萬包父母兩餐累翻！哥嫂求弟幫忙 網勸拒：孝順只是藉口

婆婆塞「萬年花生」害夫猛爆性肝炎！妻見保單受益人起疑：可怕東西只給我們

明知颱風後會漲！媳婦指定吃「高價蔬菜」 婆婆怨：幫坐月子還要出錢

「希望爸爸陪我很久」他見父親節禮物感愧疚：繼續1習慣也許沒法看她長大

相關新聞

愛妻過生日…人夫準備「超有誠意禮物」 網笑：別讓我老婆看到

近期相當流行「安太座」，不少人夫間更流傳一句「Happy wife, Happy life」。對此，一名網友分享，他在老婆生日時，特別準備一份「薄禮」，悄悄放在冰箱上。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

【文學筆記】陳蒼多／與川普鬧翻的人是愛讀書的人

世界有名的富豪愛讀書的例子很多，如巴菲特、比爾．蓋茲，以及最近與美國總統川普鬧翻的馬斯克（Elon Musk）。

日男名牌大學畢業吃13年軟飯！「長相不是重點」教8招令7任女友愛不釋手

相信不少男性都曾笑言，自己的夢想是吃軟飯過活。但吃軟飯絕對不是一件簡單的事，要另一半全心全意地養你，你必定要把她「哄」得開開心心。

【書評‧小說】祁立峰／物語與談資

推薦書：郝譽翔《七星物語》（聯合文學出版）

朱德庸／here＋there＝朱德庸

【親子之間】何玟芬／男孩的開胃鑰匙

男孩年輕的身體裡住了一個老靈魂，聽懷舊歌謠、看老作家的書，有天他看了琦君的書，告訴在廚房的我：「鹹菜是琦君的開胃鑰匙耶！...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。