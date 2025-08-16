日男名牌大學畢業吃13年軟飯！「長相不是重點」教8招令7任女友愛不釋手

相信不少男性都曾笑言，自己的夢想是吃軟飯過活。但吃軟飯絕對不是一件簡單的事，要另一半全心全意地養你，你必定要把她「哄」得開開心心。如果你也認為吃軟飯靠的是外表高大帥氣有型，那麼你就大錯特錯了。34歲的Fumi君外表看起來只是一個普通男性，然而自從大學畢業以來，他就一直住在歷任女友家中，就連房租、水電都是由女友支付。

日本節目「ニューヨーク恋愛市場」專門研究各種不同的兩性問題，在其中一集探討軟飯男的節目中，節目組邀請到畢業於日本人稱「私立雙雄」之一的早稻田大學人文科學院的Fumi君接受採訪。Fumi君自從大學畢業之後就一直住在每一任女友的房子裡，不但不用交租、水電費用，連身上的衣服、手錶、手機等物品都是女友買給他。

Fumi君指「職業軟飯王」最重要的是識「煮飯」，「想留住女人的心，就要留住女人的胃」，他的金句是：「對於軟飯男來說，重要的不是吃飯，而是做飯」。除此之外，他也歸納了8大要點，供想成為軟飯王的大家參考。

1. 為女友煮足三餐

Fumi君會鑽研廚藝，不論是傳統的日菜還是西菜都難不倒他，他更會研究低熱量餐單，幫助女友維持身材。

2. 早起準備早餐

每天早上7時，Fumi君都會在女朋友起床前為她準備早餐和便當。他解釋這暗藏了一些小心機，他表示女朋友每天都需要化妝和梳洗，若她起床後看到餐桌上已擺放豐盛的早餐，心情一定會更愉悅，這點也是各位男友值得學習的地方。

3. 每天接送女朋友

女朋友吃完早餐後，Fumi君會幫女朋友提包包和護送她到地鐵站；下班時間也會去接女朋友下班，給她滿滿的安全感和儀式感。

4. 打理家務

既然女主外，那麼男主內也十分合理，Fumi君需要打理家中所有家務，例如洗衣服和清理馬桶，Fumi君表示他要在日常生活中了解女朋友的生活細節，並融入女朋友的生活。完成家務後就是Fumi君的休息時間，而遊戲機、電視機等物品都是女朋友送給他的。

5. 絕不主動讓女友花錢

雖然「軟飯王」是靠女朋友照顧和賺錢，但Fumi君卻絕對不會讓女朋友亂花錢，他曾經拒絕女朋友送遊戲機給他20次。每天的下午時分，Fumi君都會到海邊跑步或做一些自己喜歡的運動。他又提到，作為一個專業的「軟飯王」，管理自己的身形是相當基本的事。

6. 為女朋友製造小驚喜

雖然Fumi君沒有正職，但他也會經常靠打遊戲或寫作賺取一些零用錢，給女朋友買冰淇淋或送上不同的小驚喜，女友也會感到非常滿足和高興。

7. 做一個好的聆聽者

女朋友下班回家後，除了幫她洗澡外，Fumi君還會一邊吃晚餐，一邊聽女朋友抱怨工作上的瑣事，為她分憂，從而紓解對方的壓力。

8. 睡前按摩＋哄她入睡

到了晚上，Fumi君會先幫女朋友進行按摩，消除一天的疲勞，也會抱著女友，慢慢哄她入睡。

過去的13年，Fumi君沒有上過一天班，而且讓歷任女朋友為他花了超過1500萬日圓（約新台幣300萬元）的生活費。有網友認為Fumi君是一個24小時候命的管家、按摩師、心理醫生，一年也才115萬日圓（新台幣23萬元），實在是非常划算。何況Fumi君在家中做的事也毫不簡單和馬虎，光是每天7時起床準備早餐就不容易了。

也難怪Fumi君在節目中表示認為自己其實不是在吃軟飯，而是一個家庭主夫，他並不認為身為男人，不出去工作賺錢是有損尊嚴的，他也認為自己天生不適合工作。Fumi君更加將自己十多年來的「軟飯」生涯寫成書，名為《寄生13年的逃避幸福論》。

