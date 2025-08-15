每月1萬包父母兩餐累翻！哥嫂求弟幫忙 網勸拒：孝順只是藉口

一名網友與父母、哥哥一家同住，父母已退休身體健康，會自己簡單料理，但哥哥嫂嫂為了省錢，同時也讓長輩吃得健康，便決定向父母各收5000元幫忙煮中晚餐，一開始執行還算順利，但實行一個月後哥哥嫂嫂感到疲倦，徵詢原PO的幫忙，但他坦言有些為難，因此上網詢求網友們的建議。

該名網友在PTT分享，他與爸媽、哥哥一家同住，爸媽年紀約65~70幾歲，目前生理心理都還很健康，原本他們這輩都外食，長輩會簡單料理，後來哥哥嫂嫂在親家搭伙晚餐，一個月付一萬，後來他們想說自己煮比較省，於是跟爸媽提議兩人各收5000元包中晚餐，一起煮較省時省力，長輩也能吃得健康。

實行一個月後，哥哥和嫂嫂慢慢感到疲累，下班後要接送小孩，再加上煮晚餐，體力吃不消，便和原PO表示需要他的幫忙，希望他每天下班回家幫煮，不過原PO坦言自己有加班壓力，突然被徵詢也覺得有點為難，因此發文請教網友們，「如何處理退休爸媽的晚餐，是否已經開始肩負起打點全家飲食的責任了呢？」。

文章曝光，網友們紛紛給出建議，「請鐘點煮飯人員來煮」、「我家每個人無論輩分三餐都是自己弄，想外食就外食，想自煮就自己煮，從來沒因為三餐發生過爭執」、「可以一半外面買，外面買主菜，回家燙青菜，白飯出門前就能煮好」、「煮得很難吃，就會叫你下次不要煮了」。

也有網友質疑哥嫂的目的，「不要傻傻被騙，有些人都會把話講得很好聽，好像出發點都是為你好，其實根本只是為了說服達到目的而已」、「他們的初衷是想省那一萬，不是為了你爸媽，為了你爸媽一開始就不會去娘家拼桌了，現在是拿孝順壓你回家煮飯」、「你哥自己提的不想做還要拉人下水」。