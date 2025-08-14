婆婆塞「萬年花生」害夫猛爆性肝炎！妻見保單受益人起疑：可怕東西只給我們

近日，一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文抱怨，分享她丈夫因食用婆婆塞過來的過期食物，導致猛爆性肝炎住院的驚險經歷，引發網友熱烈討論。該女網友直言，丈夫的愚孝行為已經讓她忍無可忍，甚至懷疑婆婆的動機。

該名女網友表示，每次回婆家探望婆婆，丈夫總會帶回一堆婆婆不要的物品，包括爛掉的蔬果、冷凍庫裡放了多年的排骨、雞肉、魚，甚至發芽的薑、過期奶粉等。「她3XL嫌太小件的上衣也要給穿XS的我！」她無奈地說，每次回到家都得把這些東西丟掉，夫妻倆因此常常吵架。

事件的導火線發生在近日。她的丈夫早上起床後開始嘔吐、腹瀉，並伴隨微熱。丈夫一度指責她昨晚準備的晚餐有問題，但她和孩子卻毫無異狀。翻查後，她發現丈夫吃了婆婆塞給他的炒花生，而這些花生已放置好幾個月，甚至快一年。她怒斥丈夫：「叫你丟不丟，花生變質了會有黃麴毒素，你是不要命嗎？」然而丈夫卻反駁：「這是我媽媽的愛，你是不是看不起鄉下人？」

丈夫病情加重，她只得請鄰居叫救護車送醫。醫院檢查後診斷為食物中毒併發猛爆性肝炎。醫生詢問食物來源，得知花生已放置許久且沾滿灰塵，直搖頭表示不解。「活該，叫你丟不丟，每次都僥倖心理！」女網友氣憤地說。

更令她心寒的是，丈夫的保險受益人竟然是婆婆，而非她和孩子。當孩子天真地問：「阿嬤是不是想要爸爸的保險金？」她不禁懷疑婆婆的動機：「為什麼婆婆生了四個孩子，這些可怕的東西卻只塞給我們？」

此事件曝光後，引來網友群起討論，多數人對女網友表示同情，並批評其丈夫愚孝行為。「拿生命去賭，真是自作孽！」、「愚孝活該，希望他能有所警惕！」、「婆婆這種行為根本是害人不淺！」更有網友建議：「直接幫老公投保更高額的保險，保障自己跟孩子。」

不少網友也分享類似經驗：「我家也有一樣的婆婆，每次拿東西回來大多丟掉，她自己根本不吃！」、「冰箱裡永遠放著捨不得丟的過期食物，根本不敢碰！」

