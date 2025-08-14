快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名婆婆抱怨媳婦明明知道颱風後菜價會變貴，卻還指定要吃很貴的蔬菜。圖／AI生成
楊柳颱風13日侵襲台灣，中央氣象署已於今晨解除海上陸上颱風警報。一名婆婆發文，稱媳婦明明知道颱風後菜價會變貴，卻還指定要吃很貴的蔬菜，她已經幫媳婦坐月子了，又要求一大堆事情，還要幫忙顧小孩，讓她忍不住直言：「真的不懂媳婦在想什麼」。

一名婆婆在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，表示颱風過後，菜價都變得很貴，媳婦明明知道這點，卻還指定要吃這些很貴的蔬菜，現在菠菜一斤300元、紅鳳菜一把80元、櫛瓜一根45元，夫妻倆明明有存款，她已經幫忙坐月子了，還要她出菜錢，抱怨「什麼都要我出錢」。

婆婆透露，現在她讓出主臥室給媳婦坐月子，但夫妻倆卻整天找藉口出門，還要她負責照顧孩子，要求媳婦回娘家坐月子又遭拒絕，無奈之下只能訂月子餐，因為她已經不想買菜、煮飯給他們了。

此文一出，不少網友也為婆婆抱不平，並提出解決方式，「真的過分了，妳辛苦了」、「那妳就訂月子餐到家給她吃就好了，請兒子自己付錢」、「跟妳兒子要錢，不然就叫他們倆滾出去，娶老婆當爸爸了還要啃老」、「不要理他們，又沒欠她」、「妳直接出門旅遊啦，關門上鎖，不用當他們免費傭人」。

也有網友將責任歸咎於兒子身上，「自己的兒子無知無能不要怪媳婦，我兒子十幾年前就給我三萬六千元煮二十幾天的月子餐」、「我覺得妳養出白眼狼兒子，而且你兒子眼中沒有妳，所以媳婦也輕視妳」、「去問妳兒子吧，存什麼心態對妳這位退休母親」、「不懂妳兒子在想什麼，媳婦跟婆婆之間的橋梁就是妳兒子，妳兒子把妳提出的問題當作耳邊風」。

結婚 菜價 坐月子 婆媳紛爭

相關新聞

明知颱風後會漲！媳婦指定吃「高價蔬菜」 婆婆怨：幫坐月子還要出錢

楊柳颱風昨侵襲台灣，目前減弱為輕度颱風，中央氣象署已於今晨5時解除陸上颱風警報。一名婆婆發文，稱媳婦明明知道颱風後菜價會變貴，卻還指定要吃很貴的蔬菜，她已經幫媳婦坐月子了，又要求一大堆事情，還要幫忙顧小孩，讓她忍不住直言：「真的不懂媳婦在想什麼」。

婆婆塞「萬年花生」害夫猛爆性肝炎！妻見保單受益人起疑：可怕東西只給我們

近日，一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文抱怨，分享她丈夫因食用婆婆塞過來的過期食物，導致猛爆性肝炎住院的驚險經歷，引發網友熱烈討論。該女網友直言，丈夫的愚孝行為已經讓她忍無可忍，甚至懷疑婆婆的動機。

