「希望爸爸陪我很久」他見父親節禮物感愧疚：繼續1習慣也許沒法看她長大

聯合新聞網／ 綜合報導
一位爸爸在Dcard分享，自己在父親節收到女兒和愛妻送的禮物和卡片，讓他感到愧疚又心疼。圖／AI生成
一位爸爸在Dcard分享，自己在父親節收到女兒和愛妻送的禮物和卡片，讓他感到愧疚又心疼。圖／AI生成

禮物不一定要有華麗的包裝，有時候一份真摯的心意更能打動人。一位爸爸在Dcard分享，自己在父親節收到女兒和愛妻送的禮物和卡片，讓他感到愧疚又心疼。

一位爸爸在Dcard發文，分享自己收到了一份「意料之外的父親節禮物」，原PO表示，自己原以為會和家人一起吃蛋糕慶祝，或和往年一樣收到精品，不過父親節當天早上，他便在桌上發現老婆準備的禮物和女兒親手寫的卡片。

打開卡片，只見女兒用稚嫩的字跡寫下：「父親節快樂，希望爸爸不要抽菸，可以陪我很久，以後還要看我結婚」，更在最後寫下祝福爸爸平安健康，字裡行間滿是對爸爸的愛與關心，愛妻則是準備了戒菸貼片和噴霧。這份特別的禮物，也觸動了原PO的心。

原PO坦言，自己一直以為把抽菸這件事藏得很好，一次也沒有在女兒面前抽過菸，甚至會噴衣物芳香掩蓋氣味，完全沒想過女兒會知道。後來詢問妻子才得知，原來是因為上個月自己生了一場病，因為肺不好住院2、3天才出院，女兒見此感到十分擔心，妻子才向她解釋實情。

「突然莫名覺得很愧疚」，他看著卡片第一次意識到，如果再不跟菸癮說再見，恐怕沒有辦法陪伴女兒長大、見證她人生的重要時刻。看著女兒的卡片，他下定決心：「所以，今天開始，我決定了，我要戒菸」。文末，原PO也帶著父親的幽默笑稱：「可是女兒，爸爸可以想辦法變健康，但還沒辦法接受妳結婚！我不想牽妳的手，把妳交給其他男人」，表達對女兒的疼惜。

貼文發布後，不少留言皆鼓勵原PO，直呼：「為了家人戒菸的人還有救，加油」、「為了家庭，怎麼說都要逼自己戒掉」、「我爸也是為了看我長大結婚，就花1年戒掉12年的菸癮，但我現在還沒結婚」、「戒菸對自己跟家人都好，早點戒吧」、「你是個好父親， 我小時候也曾經寫過卡片請爸爸戒菸，而他只說他不抽菸會死，連抽菸避開家人都做不到」、「菸的焦油確實最傷肺，現在戒不了，至少用戒菸噴霧或是貼片替代，還比直接吸菸好，為了女兒，戒菸加油」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

爸爸 戒菸 禮物 抽菸 妻子 父親節

