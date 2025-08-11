領養柴犬被嫌「醜又不純」 她氣炸斷開同居男友：連房租都沒給

狗狗對許多人來說是比家人還親密的存在！一名網友在臉書粉專「靠北老婆」發文透露，近日剛分手男友，原因是男友住她家沒付房租，還對自己領養的柴犬「Q寶」指指點點，又是嫌醜又是嫌不衛生，甚至要求她返還，氣炸的她將對方轟出家門，霸氣喊「慢走不送」。

原PO表示，最近領養了一隻因為前主人懷孕被送走的柴犬，然而男友卻一直說牠長得很醜又不純又會亂尿尿，要求送回原本認養的地方，還跟她大吵一架揚言要搬出去住。原PO一怒之下傳訊息告訴男友「東西我幫你收好了，放管理室，晚上就可以搬走了」，並直言「你不用回來了，因為我怕你太醜嚇到Q寶」。

男友氣炸喊分手，原PO忍不住吐槽，男友住她家沒付房租，還想要求把Q寶送走，最後甚至惱羞成怒，連鑰匙也不還，她無奈只能請人換鎖。原PO文末再強調「純不純種真的不重要，我愛牠就好」，並附上Q寶的照片。

貼文下方網友紛紛大讚「妳那男友才不純，又蠢，又臉皮厚」、「做得好妳太帥氣了，養男友不如養狗」、「這隻Q綿綿的顏值超高欸，男友真的慢走不送」、「明明就超可愛超天使臉蛋！那個男友真的慢走不送」、「我能體諒怕毛孩的人，但討厭毛孩的這種男人不是一個寬容的人」、「愛狗狗的人會一切順利的，加油」、「狗狗超可愛的，牠很幸運能遇到妳」、「住女友家不付錢，還諸多要求，臉皮是有多厚」。

