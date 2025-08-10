女友想省房租提議同居…他「2理由」考慮拒絕 網搖頭：快分手

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友煩惱與女友同居會失去自由和睡眠品質。 示意圖／ingimage
住家裡不僅自由還能省房租，一名網友在Dcard發文訴苦，表示女友近日提出想要住進他家，不僅可以省房租也能增進感情，然而他認為自己睡眠品質很差且不希望生活模式被打亂，因此不知該答應還是拒絕。許多網友見狀紛紛搖頭，「如果你們沒有折衷的辦法，那這算是大問題，可以考慮分手」。

原PO表示女友從南部北漂目前租房，雙方交往兩年，假日才會一起過夜。前陣子女友表示想搬到他家，不僅能減輕房租壓力也能促進感情。對此他很猶豫，原因是一來自己睡眠品質很差，二來則是不習慣家裡有外人。原PO坦言「一個人住久了，回家就是我的安靜時光，下班後喜歡整個空間都只有自己」。

他認為一旦有人長期住進家裡，即使是另一半，自己的生活模式也會被打亂。雖然女友說「睡久了就習慣」，但他很清楚長年習慣不是幾天就能改，因此無助地表示，如果答應同居，也許能換來女友省錢和甜蜜生活，但可能自己每天睡不好、生活被打亂；若拒絕同居，感情可能出現距離感。

許多網友看了紛紛抨擊，「沒打算結婚的感覺」、「重點是你把女友定義為外人？這個很難讓人接受呀」、「習慣不一樣的兩個人很難走長久」、「主要是你把女友當外人欸，不要耽誤別人好嗎？」、「建議你直接跟女友討論你的感受，若對方不能接受，就放彼此自由吧」、「那以後結婚也要分開住嗎，如果根本不結婚，要不要分手了？」

也有人挺原PO，「為什麼不讓女友來住就是罪過？」、「什麼時候同居變義務了，一點邊界感都沒有…嚇死」、「我也很懂家裡只有自己的舒適感」、「有時候聽到對方想同居是為了省房租，感覺很『阿雜』（鬱悶、厭煩之意）」、「動不動就提搬過去打擾對方家人，甚至講說省房租，根本想白蹭吧」、「省的是她的錢，犧牲的卻是你的睡眠品質，而且住一起也不見得比較甜蜜」。

北漂 房租 結婚

