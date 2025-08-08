媽媽出嚴重車禍！婆婆問賠償金竟「嘴角上揚」 媳婦開轟：我記妳一輩子

一名網友的媽媽發生嚴重車禍，需要家裡輪流照顧，原本以為婆婆是真心關懷，沒想到問起對方賠償金時竟「嘴角上揚在笑」，回家後還被親戚酸言酸語，讓她忍不住開轟「妳在車上那個笑，我記妳一輩子」。

該名媳婦在Dcard上控訴，近日她媽媽發生嚴重車禍，需要家人輪流照顧，公婆聽聞打算前來探望，但在前往娘家的路上，婆婆問起車禍的和解狀況，她氣憤表示媽媽傷勢嚴重，但對方只願意賠償3萬元，便下意識看了一眼後照鏡，竟看到婆婆嘴角上揚在笑，她質問對方為什麼笑，結果婆婆驚慌抬頭，急忙撇過頭說沒有。

到了娘家，婆婆對親家母表現非常關心，回程時還刻意當著她爸媽面前說，「妳放心好好的待在家照顧媽媽」。回到婆家後，婆婆立刻開車門跑進家裡，這時住在隔壁的大伯母看到她，馬上跑過來說「我聽妳婆婆說妳娘家媽媽好了啊，都可以下床了，那妳也該回來了啊，要適可而止啊！娘家哪有人住那麼久的」。

原po聽完砲火猛攻，「什麼叫適可而止？之前大伯父不也出車禍嗎？堂姐們不也回來長住照顧阿伯嗎？那妳怎麼不叫她們滾回去婆家不要回來？」，大伯母啞口無言。她接著走進屋內對婆婆說，「如果對我回去照顧媽媽感到不滿，妳可以繼續，她是我媽媽，我不照顧她我要照顧誰？」，並撂下狠話「妳在車上那個笑，我記妳一輩子」。

婆婆表示自己沒那個意思，還把氣出在公公身上，原po說完便上車讓老公載回娘家，老公聽聞整件事後連忙安慰她，「妳放心照顧媽媽，我家那邊我會處理好！抱歉，讓妳有這樣的感受」。儘管事情告一段落，原po仍表示「想到婆婆後視鏡出現的那個笑，都還是會拳頭硬了」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「婆婆的笑就是幸災樂禍，真的很壞」、「趁這機會翻臉，以後可以不用照顧他們了恭喜」、「雖然婆婆像妖怪，但至少老公很給力」、「妳超猛的，我要存這篇文起來以妳為榜樣」、「女中豪傑！這個世界就是需要妳這樣的女子」、「做得好，強硬起來維護家人尊嚴的女兒非常帥氣」。