心寒！新婚婦「健康亮紅燈」 丈夫竟冷漠抱怨：這樣會害我們家

近日，一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，分享自己婚後的心酸經歷，引發廣大網友熱烈討論。她表示，自己與丈夫交往近兩年後於今年初結婚，目前尚未有孩子。然而，婚後她逐漸感受到婆家的冷漠與不合理對待，尤其是婆婆的強勢態度以及丈夫的令人心寒反應，讓她心碎不已，徹底失望。

該女網友描述，婆婆是一位對家中任何人唯我獨尊的老人家，認為媳婦和兒子們不應有閒置時間，無論是否上班，假日都必須找事情做，否則就會被責罵。她坦言，自己從小在父母的呵護下成長，未曾吃過苦，但因丈夫的老實、勤奮、幽默及友善而選擇進入這個家庭。然而，她努力扮演好媳婦的角色，卻仍無法獲得婆家的認同。

更令她心痛的是，最近她發現左乳下方出現硬塊，身體狀況不比以往。她向丈夫告知此事並表示將於8月7日前往高雄榮總檢查，希望能得到丈夫的支持與關心。然而，丈夫的反應卻令她大失所望。他不僅沒有表現出關懷，反而說出「妳這樣會害我們家」、「我們家都沒有人生病」、「妳這樣會影響我工作」等冷漠言語，甚至要求她找自己的母親陪同檢查，不要影響他的工作。

面對丈夫的種種冷漠言詞，她心痛地回應：「我媽會陪我去，請你放心，我不會麻煩你，你好好做自己的事。」她表示，自己已經看清楚這個家庭的價值觀——唯金錢至上，誰賺得多誰才是婆婆眼中的好孩子。她決定離開這段婚姻，不再賠上自己的健康去迎合這樣的家庭。

貼文一曝光立刻引發網友熱烈討論，不少人紛紛留言支持她離開這段婚姻：「離開他，過好自己的生活；加油」、「這種老公這種家庭一點都不值得留戀」、「趁早吧！多愛自己一點」、「還好沒有孩子，趁早離開，也請妳好好保重身體愛自己」、「患難見真情」、「有巫婆就算了，還加上一個豬隊友！」。