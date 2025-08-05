過了20年窮日子！50歲人妻工作漸穩反而喊：想離婚自由自在

夫妻在一起久了，難免會有爭執或摩擦，而最後可能形同陌路。日前有位女網友表示，她已經快50歲了，也有穩定的工作，最近開始有了「離婚」的念頭，想要過自由自在的生活。對此，許多網友建議「人生苦短，自己開心最重要」。

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發問，「有沒有人像我一樣，想離婚過自己財富自由的生活？」她指出「以前過了20年窮日子，看到什麼想買時，都要考慮好幾天，現在已經年紀將近50歲了，也有穩定的工作了，就考慮要離婚」。

對此，有網友支持表示「都50歲了，還不放過自己嗎？」、「舊的不去，新的不來」、「痛苦的婚姻不要有忍耐的心態，要放下了才能往前走」、「想買什麼就買，人生苦短，對他人的義務都完成的時候，就該對自己好了」、「勇敢做自己吧」。

但也有網友批評「妳有沒有想過，另一半也過這種日子20年，比妳更想離婚呢？」、「妳這種人不適合婚姻，趕快離婚吧，一人飽全家飽」、「不離婚的原因是食之無味，棄之可惜？」、「50歲還要離婚，不太妥當吧？嫁人還沒生兒育女時就該離婚了，人越老反而越需要人照顧」。

原PO則在留言處回應「我打算每年出國，回首20年的婚姻，都在被錢追著跑，租房子、存錢買房、保母費、孩子的學費、生活費，以前白手起家，什麼都要靠自己，剩下的才是自己的」。