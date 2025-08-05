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男備婚已花20萬！未來岳母再討36萬小聘 網酸：要不要乾脆用搶的

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友分享備婚已花20萬，沒想到未來岳母再討36萬小聘，讓他對提親卻步。示意圖／ingimage
一名男網友分享備婚已花20萬，沒想到未來岳母再討36萬小聘，讓他對提親卻步。示意圖／ingimage

一名任職國營企業的準新郎在PTT發文傾訴婚事壓力，他透露原本自己打算簡單公證結婚，把錢省下來當未來買房的頭期款，沒想到準岳母卻提出高達26至36萬元「不含黃金與喜餅」的小聘要求，甚至女方宴客要男方出錢、紅包卻歸女方所有，讓他感到壓力山大，不禁思考：「提親是否要煞車？」

原PO表示，目前已經為婚戒、求婚戒與婚紗照花費約20萬元，本想走務實路線與女友公證結婚，雙方家庭也能輕鬆一些。然而準岳母卻要求小聘26萬到36萬，還不包含黃金與喜餅錢，甚至還補充36萬是有包婚紗和12禮等等。

更讓原PO傻眼的是，女方宴客桌錢要男方出、紅包卻女方收走，男方家庭不辦喜宴，卻仍需承擔高額支出。他無奈表示，自己父母也說現在沒人在收聘金，不希望小孩為了結婚去借錢負債，但女友的家長卻要求他們趕快買房生小孩，讓他壓力很大。

文章中也透露，原PO的女友目前每個月還需給家裡一萬元生活費，但自己向女友表明不想花到父母的錢，女友卻認為為什麼他的家人不幫忙，覺得愛計較。

原PO也質疑，一般聽說都有包黃金和喜餅，擔心這樣子會不會搞到百萬婚禮？他無奈表示，「現在錢真的不好賺，深怕提親當天談不攏」，並向網友求助：「在不想讓自己家長出錢的情況下，提親是否要煞車？」

貼文一出，引發熱烈討論，有網友直言：「笑死！敢收聘金，拿出同等的嫁妝啊」、「不要理他啊，要給是你真的想給可以給，用強迫的叫他去路邊乞討比較快」、「男方出錢宴客、女方收紅包，你要不要說說看你在講甚麼，要不要乾脆用搶的」。

也有人勸原PO審慎思考，「醒醒，這個女的不能娶，完全沒有為你著想」、「認真！快停損，這是賣女兒嗎」、「連你女朋友也覺得這種條件正常！？你還要娶嗎？以後更有罪受的！慘慘」。

PTT 聘金 岳母 黃金 婚紗 紅包

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