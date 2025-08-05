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以前從不聊天！婆婆搬家後「態度大轉彎」 過來人示警：小心1事

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，婆婆原本與另一名媳婦住了長達10年，後來因為爭吵就搬出去住，近期突然對她這個二婚的媳婦態度大轉變，變得異常熱情。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，婆婆原本與另一名媳婦住了長達10年，後來因為爭吵就搬出去住，近期突然對她這個二婚的媳婦態度大轉變，變得異常熱情。示意圖／Ingimage

一名女網友分享，婆婆原本與另一名媳婦同住長達10年，後來因為爭吵就搬出去住，近期突然對她這個二婚的媳婦態度大轉變，變得異常熱情。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，自己和現任老公沒有子女，也不曾與婆婆同住，而婆婆過往與另一名媳婦同住時，也不太與她聊天。直到近期婆婆和另一名媳婦鬧翻，決定搬出去住，開始對她的態度大轉變，除了會主動聊天，還會在老公單獨探望時，詢問「怎麼沒帶你老婆來？」

這名女網友進一步說明，婆婆不曾照顧過她與前夫的孩子，而小孩現在也已經22歲，能自主獨立生活，非常不解婆婆為何突然變得如此熱情、接近自己？讓她直言「為什麼婆婆要跟我這麼親？我跟現任老公沒有生小孩」。

貼文一出後，不少網友都表示「跟妳示好，想跟你們住」、「小心她想搬來你們家住，讓妳服侍她」、「會不會是想跟妳住」、「小心有目的」、「很擺明就是想要跟妳打好關係，然後看能不能去妳家住」、「跟妳親近是在試水溫，看妳接受度如何」、「可能替未來留後路」。

此外，也有部分網友建議「請保持距離，以策安全」、「笑著直接說『您以前都不理我，突然好熱情我不習慣耶！您還是原本那樣不理我就好』」、「直接跟她說『妳別想要跟我們住一起，做這些沒用，我不會同意』，她就不會再找妳」。

婆婆 媳婦 子女 婆媳紛爭

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