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年薪百萬還被「媽媽管」 他想出國玩卻被唸：要買房給我們住

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友指出，自己想規劃出國玩，卻被媽媽唸「這樣怎麼買房？」示意圖／ingimage
一名網友指出，自己想規劃出國玩，卻被媽媽唸「這樣怎麼買房？」示意圖／ingimage

許多人計畫存錢買房、結婚生子等，所以在規劃理財時，會有不同的選擇。日前有位網友表示，他本來規劃明年要去澳洲玩，結果媽媽又唸他「要克制一點，買房後再出國」，讓他不禁抱怨「我一年賺100萬，年存80多萬了，也不能花自己的錢，平時也沒什麼娛樂開銷」，原PO無奈表示「父母想要叫我買房，然後全家搬過來蹭我房子」。

一名網友在PTT發文表示，他一年才出國一次，年薪100萬，每年都存80萬左右，但本來在規劃明年要去澳洲旅遊時，媽媽看到後說「你又要出國？一直出國怎麼存錢，不是要買房嗎？」並希望他克制一點，等買房後再出國。

原PO無奈表示「我一年才出國一次，而且都花自己的薪水，平時也沒什麼娛樂開銷，同事一堆有錢人，家裡甚至留房給他出租，每年出國3-4次，一次去還比我久，我卻要靠自己買房，全家還說想要搬來跟我住，蹭我買的房子，父母又是愛碎碎念、管東管西的人」。

他指出，偶爾刷個卡買遊戲主機才2000元左右，就被罵「亂買東西」，但媽媽自己可以買一堆衣服、做頭髮花幾千元，而且每次逛街看到老人擺攤位就會說「好可憐，這位老人都幾歲了還要工作，小孩在幹嘛？讓長輩繼續工作」，於是就花錢光顧買了沒必要的裝飾物，原PO不禁難過表示「想到未來可能買了房，要還房貸10年，這段期間都不能有額外開銷，想買什麼都得克制，就覺得很絕望」。

對此，多數網友建議他跟父母溝通，指出「跟父母溝通，年輕人就是要出國走走，不然等老年還走得動嗎？」、「我不後悔年輕玩過，雖然少存很多錢，但回憶無價」、「父母的情緒勒索只有對在乎的人有效，要斷掉」、「光看文字就覺得窒息，好可怕」、「出國不用跟父母報備啊，想去就去」、「真的不要太在乎家人講的話，看起來你父母打算花你的錢養老」、「都成年了為什麼不能自己管理生活跟金錢？」、「這種父母不遠離，一輩子不用結婚生子了」、「都成年了，自己的錢跟生活都要自己決定」、「朋友家的狀況也差不多，一直到他直接完全不回家2年才有一點改善，給你參考」。

長輩 情緒勒索

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