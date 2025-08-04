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好心動！她想追帥哥同事 網見「1關鍵」搖頭：明顯會撞牆

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友煩惱怎麼追公司母胎單身帥哥同事。 示意圖／ingimage
一名女網友煩惱怎麼追公司母胎單身帥哥同事。 示意圖／ingimage

追男生到底該怎麼做？一名女網友在Dcard透露，最近對一位男同事非常有興趣，對方不僅長得帥，行為舉止還溫柔體貼，然而已經有4位女同事被打槍，兩人上班時間也沒什麼交流，無奈哀號「到底該怎麼做啊」。

原PO透露，公司有位同事長的頗帥，身高目測只有174～176，一起健身的男同事透露對方身材也很不錯，同時做事認真、性格溫和、不菸不酒，但不太和女同事交流，和他比較熟的男同事表示對方有意交女朋友，超完美條件讓公司的同事們都感嘆「這不可能單身3x年啊」。

原PO補充，目前已經確定對方單身，還可能是母胎單身，然而積極進攻的女同事已經陣亡4位。她坦言「其實我心動很久，因為沒什麼相處能說喜歡，但是就對他蠻暈的」，雖然心裡很想多交流試試能不能有機會，但對方工作忙碌，就算碰面也沒什麼機會聊天，到現在認識三年也沒有聯絡方式。

貼文曝光後多數網友點出「長期單身」是關鍵，搖頭指出「通常不會有人想跟同事在一起，然後也別幻想輪得到妳，三年了，男生沒興趣就是沒興趣」、「男生也可以寧缺勿濫的」、「放棄吧，我帥同事單身6、7年了，拒絕不知道多少人了」、「可能自身條件很不錯所以不想將就」、「也有可能心裏有人或眼光很高」、「這麼明顯會撞牆就不要試了，也不會造成他的困擾」。

也有網友猜測對方可能只是低調，透露以前有遇過還不錯的男同事，有女同事喜歡他，本覺得兩個人蠻有火花，殊不知男生不喜歡職場戀愛而且超級低調，後來才發現對方有用交友軟體，過陣子就看到結婚生小孩了。

職場 兩性關係

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