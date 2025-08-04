不滿只包6600 她怒噴老公同學「臉皮厚」：占便宜吃五星喜宴

結婚時紅包包多少才符合情理呢？一名女網友發文，稱與老公認識15年以上的大學同學來參加他們婚禮，卻只包2600元到6600元不等的紅包，讓她非常不悅，質疑這些同學「知道我們喜宴辦在五星級酒店是高檔菜色，所以每一個都想來占便宜」。對此，不少網友紛紛指責她太愛「計較」了。

一名女網友在臉書《靠北婚姻》上發文，稱她和老公在五星級酒店辦婚禮，但與老公認識15年以上的老同學們卻都只包2600到6600元上下，讓她感到很不滿，甚至還有2位大人帶2個小孩只包6600元，讓她直言「真是厚臉皮，臉皮夠厚」。

原PO表示，朋友們不可能不清楚紅包行情，他們辦婚禮一桌要3萬2，1個人最少要包3200元才夠，每帶1個小孩要多加3600元。對比她的閨密每個都包3600元起跳，心意比老公的兄弟們強太多了，他們只會在口頭上稱兄道弟，實際上只想占便宜。原PO看禮金簿「越看越火大」，要求老公與那些朋友斷絕關係，他們不需要會占便宜的朋友。

此文一出，不少網友反酸原PO太計較了，「就別辦啊，有能力在五星級酒店辦婚宴，還企圖收紅包來打平？早該去活動中心辦桌才是」、「辦婚宴是讓大家分享你們的喜悅，只想著紅包要多少錢，走鐘了」、「既然那麼愛計較又何必充胖子要在五星級酒店擺酒呢」、「喜宴何必在乎這點小事，大家開心的參與祝福才是重點」。

也有網友透露結婚紅包的行情，「同學兒子辦酒席1桌50000沒含酒水，大家夫妻出席都一律3600。年輕人也是」、「我結婚收到的禮金也多為2600～3600元，當初沒賺錢的想法，不曾抱怨朋友包太少」、「我都固定包2800」、「我去參加婚禮包6600，無意間瞄了一眼禮金簿我已經是前三了，人家還是辦在高級婚宴所，有泳池跟花園典禮那種」。