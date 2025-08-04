男友屢被女同學拗「順路載一程」 正宮氣炸：不會找沒女友的？

有車的男生就不能載單身女性了嗎？一名女網友發文，稱其男友會開車，有名女同學一直想請他載，已經拒絕了還說「不會坐副駕」，因為那是女友的「寶座」。讓原PO非常氣憤，直言：「妳是沒手沒腳沒錢嗎？要載不會找沒女友的喔！」

一名女網友在Dcard發文，表示她的男友本身會開車，有位女同學總是請他順路載她回家，男友已經拒絕了，女同學還一直糾纏他，甚至說不會坐副駕，因為那是屬於女友的「寶座」。原PO感到很困惑，明明已經拒絕過她，卻還要一直拜託。

原PO表示，她不能理解這種女生的想法，她本身就很少請男友載了，都自己搭捷運，不想麻煩男友，而這位女同學明明有手有腳，還一直拜託原PO男友，並且男友已經說過他不會單獨載女生了，女同學還不肯放棄，讓原PO相當氣憤。

此文一出，網友分為兩派意見，一派認為女同學不應該叫男友載，「沒車的人叫任何人免費載自己都是不對的」、「真的，不會叫計程車？」、「單獨真的無法」、「她是不會自己叫車嗎」、「都拒絕了還一直問，臉皮真的厚到不行」、「除了家人和一群人一起出遊，我是不會單獨坐異性車的。花個幾百元就可以解決的事情，不必要麻煩別人」、「好手好腳不會坐車不會走路那乾脆不要出門好了」。

另一派認為幫忙載很正常，「不要這麼小氣好嗎？就學生沒車，計程車，如果人家經濟情況不好呢？順路載一下會怎樣？自己男友沒問題就不會有問題，男友有問題以後結婚還是會出問題啦」、「真的順路其實還好吧，為什麼要綁死別人交友圈」、「單純討論男生載女生，我覺得很正常我也常常被載，對方都有女友」。