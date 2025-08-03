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說好平分房租…男友有2個月不住喊「不用付」 網炸鍋：有夠爛

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友和男友合租，對方卻因當中有兩個月不住而不想付房租。 示意圖／Ingimage
一名女網友和男友合租，對方卻因當中有兩個月不住而不想付房租。 示意圖／Ingimage

情侶一起租房金額分配一定要說清楚，一名女網友在Dcard崩潰求助，原本和男友說好一起同居平分租金，沒想到對方竟因自己7、8月不租拒絕付錢，傻眼的她表示，當時並沒有說「不住就不用付」，而且房子是一起租下來的，網友見狀搖頭「有夠爛的這個人，快分手」。

原PO透露自己和男友一起租房子住，當初說好房租每個月平分，也因為是要一起住才決定租現在這間房，結果男方因為7、8月不住，就認為不該付房租，要她全額負擔。男友主張「早就有提過那兩個月會不在」，但她認為兩人並沒有說好「不住就不用付」。

原PO不滿道，「我覺得如果是旅館那種臨時住的情況，不住當然不用付，但我們這是一起租下來要長期住的啊」，而且當初兩人就說好每個月一起分攤，現在臨時說要變更真的讓她非常煩惱。原PO想問大家遇到這種情況會怎麼處理，也想知道真的是自己太小氣，還是對方太不負責任。

貼文曝光後，不少網友傻眼勸，「他自己在外面租房，可以7、8月不租，9月再繼續住的道理嗎？」、「說好的事情突然鑽漏洞不想付，完全不行，趕快分手」、「這麼會算的男友，妳還要留喔？他不住期間東西要不要搬走…臉皮很厚」、「這男的不行，太算計妳了」、「這種人不適合一起過日子，連戀愛都不想，妳一定會遇到更好的人」。

房租 男友 兩性關係

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