開口閉口都談錢！她聯誼台積電男「見面秒幻滅」 網一面倒：很重要

你在認識異性時，會開口閉口都談錢嗎？一名女網友分享，近期認識幾位對象，都喜歡把錢掛嘴邊，其中一名自稱在台積電工作，提到再賺幾千萬就要退休，還擁有好幾間房，但這種炫耀式的言行舉止，讓她相當反感。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「年紀大了，遇到的對象都愛講錢⋯」為題，指出，近期與前任分手後，身邊的親戚、朋友都熱心介紹對象給她，其中一名是在台積電上班，網路上聊天都滿有感覺，結果見面整個大幻滅，因為對方疑似有手機成癮症，就連看電影也在滑，誇口自己是主管，再賺幾千萬就可退休，在全台也有好幾間房子。

這名女網友進一步表示，自己其實也年薪百萬，加上家裡沒有其他負擔，坦言沒有想找一個強調自己多有錢的對象，但近期約會總遇到喜歡把錢掛嘴邊的對象，讓她相當反感，直言「是不是年紀大了，遇到的對象都開始用錢在衡量關係可不可靠？」。

貼文一出後，不少網友都表示「當然可以不談錢，那妳願意找薪水比妳低的對象嗎？」、「有想走入婚姻，談錢是很重要的」、「有沒有錢雖然很重要，但真正願意花在妳身上的更重要」、「不然年薪30萬躺在家裡給妳養不出門工作，整天寶貝早安、寶貝晚安，這樣的小奶狗妳要嗎？人生就是這麼現實，怎麼過30還是認不清」、「我也討厭開口就談錢，但沒辦法這社會就是這樣，一定要問到數字才會善罷甘休」、「十個女生九個問收入，男生要講錢還不行了嗎？」。

此外，也有部分網友分享自身經驗，指出「我遇到的也這樣，炫錢、炫人脈、炫經歷，真想說要是有這些錢的話，就快砸在我身上，不要只出一張嘴在那邊炫」、「會說自己有錢的，通常不是真的那麼有錢，我有朋友吃過這種虧，以為男友有錢，後來才知道根本是騙人的」、「我通常都會說生活還過得去，然後大部分女生就不理我了」。