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麥坤錯了嗎？女大生發文怨曖昧對象錢包款式 網笑翻：畫面太出戲

聯合新聞網／ 綜合報導
錢包款式通常會展現出獨特的個人風格。示意圖／ingimage
錢包款式通常會展現出獨特的個人風格。示意圖／ingimage

一段戀愛還沒開始，就先被錢包「終止」。一名女大生近日在Dcard發文表示，與曖昧對象互動過程中，意外發現對方使用印有賽車圖案的卡通錢包，雖然對方自豪表示「很喜歡、不壞就不換」，但隨著幾次約會觀察，讓她越想越解（反感、氣氛冷掉之意），戀愛氛圍瞬間冷卻。

原PO坦言，一開始只覺得卡通錢包「蠻稀奇」，但後來發現對方習慣AA分帳，且「精算到元」，每次結帳時拿出童趣錢包、細數金額的畫面，讓她直呼「越看越荒謬」，情感自然消退。

貼文一出掀起網友討論，不少人笑稱「麥坤（卡通角色）說不定還比較大方」、「他可能適合拿其他卡通錢包的對象」、「錢包還好，就怕內褲也是閃電麥坤⋯⋯」、「很帥的話還勉強可以，不帥的話快逃」、「妳的錢包如果是脫線（卡通角色），他應該會感動到哭吧」。

但也有網友緩頰，認為卡通錢包只是小事，金錢觀不合才是真正的問題，「是我也覺得好解，沒有辦法接受錢分的太清楚，更何況連一塊錢都⋯」、「覺得錢包沒問題，人品內涵比較重要，還沒交往本來就沒義務請客」、「你們就是價值觀不同而已」。

儘管只是一個錢包，引發的卻是對於「生活品味」與「價值觀契合度」的討論。對正值曖昧期的情侶來說，有時不是哪一方做錯，而是雙方是否能接受彼此的「反差感」。

知名動畫《賽車總動員》系列主角「閃電麥坤」。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
知名動畫《賽車總動員》系列主角「閃電麥坤」。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影

AA制 卡通 約會 價值觀 金錢觀

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