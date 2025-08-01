保護令可能激怒「瘋子」！律師勸千萬別公審恐怖情人 一招為上策

台北市谷姓夜店女公關於信義區慘遭劉姓前男友殺害，劉男供稱自己情緒控管有問題，警方依殺人罪嫌移送法辦。網紅「巴毛律師」無奈指出，「遇到這種恐怖情人，真的就是跑就對了，不要再管什麼誰對誰錯」。

巴毛律師在臉書感嘆「信義區割喉案」及月初的「土城姊妹兇殺案」，被害者皆有申請保護令，卻仍慘遭毒手。他強調保護令並非完全沒用，但也不如想像中那麼有用，直言「拿到保護令你身邊不會產生任何結界，也不會有貼身保鏢，也沒有警察會特別在你身邊巡邏」。

巴毛律師指出，理智的人確實會知道要遵守保護令規範，但對「瘋子」完全沒用，「可能你去宮廟求一張符令貼他額頭都比較有效」。巴毛律師補充，收到保護令或是知道對方去申請保護令，通常會成為加害人情緒最高張的時候，如果這時候再大聲嚷嚷或是上網公審，可能更會刺激加害人。

針對此事件，巴毛律師無奈透露，通常客戶來問保護令，他都會先問被害者是否確定現在安全、是否找好住宿與工作。他也提醒「如果真的不知道怎麼辦，必要時可申請安置，讓加害者找不到」，以免核發保護令反而刺激到加害人，文末勸告大家「跑為上策，生命比較重要」。