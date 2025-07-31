夫接手公公工廠需金援 媳怨求助婆婆遭拒：她寧買保健品也不幫忙

一名身為媳婦的網友近日在臉書「毒菇九賤婆媳討論區」上分享家庭的無奈困境，原PO表示為了幫助丈夫延續公公一手創立的工廠，在丈夫資金周轉困難時，她鼓起勇氣向婆婆開口求助，卻意外遭遇冷言冷語，甚至被指責「很奇怪」。讓原PO傷心之餘，不免要問婆婆不管公公的事業，那誰該管呢？

據原PO描述，婆婆雖曾口頭表示理解夫妻倆經營工廠的辛苦，但實際上卻選擇袖手旁觀。當她向婆婆表達對丈夫情緒狀況的擔憂時，婆婆不僅未給予安慰或協助，還直接關門入房休息，口中不斷碎念媳婦「很奇怪」，態度冷漠令人心寒。

原PO指出，這間工廠是婆婆與公公當年一起打拼建立的，過去工廠營運順利時，公公每月都會固定給婆婆一筆錢。身為一位勤儉的家庭主婦，外界普遍認為婆婆手上應有不少積蓄。然而，如今兒子面臨財務困難，婆婆卻選擇優先購買高價保健品，對家中危機毫無作為，讓原PO感到心寒又無助。

原PO更無奈地提起，婆婆曾在一次車禍中需要醫療協助時，正是原PO的丈夫一路陪同就醫。但如今風水輪流轉，婆婆卻不願意伸出援手。「不要以後妳有困難了，又來找妳兒子幫忙」原PO語帶哽咽地說。

此則貼文引發不少網友討論，不少人留言認為，「 該收了」、「直接把工廠收了？」，更有人直言「有沒有想過錢拿出來了，工廠一樣無法渡過難關，全家一起喝西北風嗎？」、「老人家想要把錢留著養老也是合理的呀，工廠如果這麼難經營，可能只會投入更多的錢而已，不如收掉吧」。

也有人認為不該算計別人口袋裡的錢，「錢是誰的，誰就有權力支配，旁人無權置喙，妳努力賺錢吧」、「要獨撐就不要跟她求助，但以後她也別跟妳求助，但她兒子要管，也沒有妳的事」、「老人家身邊留點養老金是應該的，萬一以後老了，兒子錢拿不出來，要去那裏養老？我覺得老人家，身邊多多少少要留一些錢」、「不要算計別人的口袋，看太多拿出棺材本就被拋棄的老人，我覺得這樣做很正確啊」。