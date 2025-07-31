婆媳互動讓人心力交瘁！ 媳婦控訴婆婆「標籤式比較兩兒媳」

一名自認壓抑已久的好媳婦，日前在臉書「毒菇九賤婆媳討論區」貼文投訴婆婆對待兩位媳婦標準不一，「不僅言語中時常帶有偏見，甚至造成她在家庭中的角色被負面定型」。

原PO指出婆婆經常以「妳太懶了，所以什麼事都要我提醒」來責備她，讓她感到備受批評。而當談到大嫂（另一位媳婦）時，婆婆則稱讚對方「勤快」，甚至表示「我幫她多做一些，是怕她太辛苦」，愛比較的態度讓原PO備感委屈。她無奈表示「我好像永遠只是那個被嫌棄的媳婦，而大嫂卻成了婆婆口中完美的模範」。

原PO此番經歷引起不少網友共鳴，有人留言表示，「她就是不喜歡妳」、「婆婆不喜歡妳，她什麼藉口都可以說」、「跟我一樣啊！大媳婦放屁都是香的唷。巫婆到處說我懶到處黑我，身為好媳婦一定要聽她的、照她的做，然後到處稱讚她大媳婦，結果那個大媳婦跟爛大伯聯合騙巫婆的財產，早黑早享受」、「既然她都覺得妳懶了，那妳就都不要做，做了也不會被誇獎，做了也是白做」。

也有人建議，「社會生存，妳要嘛不要出現在妳婆婆面前，免得做比較，要嘛和大嫂一樣勤快，不用婆婆嘴。在外面工作也是一樣的」、「是不是大嫂做多，婆婆看不下去？事做的少跟有沒有幫忙是不一樣的。就跟工作一樣…勤快的人、不勤快的人，老闆都看在眼裡！勤快的人只想趕快把事情做完自我要求高，相對的會帶給不勤快的人壓力，不勤快的人不代表他懶散。妳要不要去跟大嫂聊聊？不要那麼勤快…讓人壓力大，還要被巫婆碎嘴、比較」。