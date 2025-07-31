聽新聞
0:00 / 0:00
婆媳互動讓人心力交瘁！ 媳婦控訴婆婆「標籤式比較兩兒媳」
一名自認壓抑已久的好媳婦，日前在臉書「毒菇九賤婆媳討論區」貼文投訴婆婆對待兩位媳婦標準不一，「不僅言語中時常帶有偏見，甚至造成她在家庭中的角色被負面定型」。
原PO指出婆婆經常以「妳太懶了，所以什麼事都要我提醒」來責備她，讓她感到備受批評。而當談到大嫂（另一位媳婦）時，婆婆則稱讚對方「勤快」，甚至表示「我幫她多做一些，是怕她太辛苦」，愛比較的態度讓原PO備感委屈。她無奈表示「我好像永遠只是那個被嫌棄的媳婦，而大嫂卻成了婆婆口中完美的模範」。
原PO此番經歷引起不少網友共鳴，有人留言表示，「她就是不喜歡妳」、「婆婆不喜歡妳，她什麼藉口都可以說」、「跟我一樣啊！大媳婦放屁都是香的唷。巫婆到處說我懶到處黑我，身為好媳婦一定要聽她的、照她的做，然後到處稱讚她大媳婦，結果那個大媳婦跟爛大伯聯合騙巫婆的財產，早黑早享受」、「既然她都覺得妳懶了，那妳就都不要做，做了也不會被誇獎，做了也是白做」。
也有人建議，「社會生存，妳要嘛不要出現在妳婆婆面前，免得做比較，要嘛和大嫂一樣勤快，不用婆婆嘴。在外面工作也是一樣的」、「是不是大嫂做多，婆婆看不下去？事做的少跟有沒有幫忙是不一樣的。就跟工作一樣…勤快的人、不勤快的人，老闆都看在眼裡！勤快的人只想趕快把事情做完自我要求高，相對的會帶給不勤快的人壓力，不勤快的人不代表他懶散。妳要不要去跟大嫂聊聊？不要那麼勤快…讓人壓力大，還要被巫婆碎嘴、比較」。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言