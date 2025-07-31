小孩冠姓談不攏！女網友婚前協議遭男友反悔 網讚果斷分手：寧可止損

近日，一名女網友在論壇Dcard上發布了一篇題為「氣到爆炸，當初說好小孩跟我姓，現在才反悔是怎樣」的文章，引發網友熱烈討論。她在文中表示，自己原本即將步入婚姻殿堂，卻因男友在「小孩冠姓權」這件事上反悔，導致兩人分手。

根據該名女網友的敘述，她與男友交往兩年，雙方年齡都接近30歲。在交往初期，她就明確提出希望未來小孩能跟自己姓氏的要求，男友當時爽快答應，表示「沒差，不在意小孩跟誰姓」。這樣的回應讓她感到難得，因為過去她遇到的男性幾乎都無法接受這樣的提議。

然而，隨著結婚準備進入實質階段，男友的態度卻開始出現轉變。當她提出婚前協議書，並將小孩冠姓權寫入協議時，男友突然表示「不需要簽婚前協議書」，並且改口說「小孩從姓不用寫那麼死」。男友解釋稱，他的父母無法接受小孩不跟父姓，還擔心親戚之間會有閒言閒語。

這樣的言論讓女網友感到憤怒且失望，她認為男友早就知道這件事對自己有多重要，但卻選擇在最後一刻反悔，並以父母的意見為理由推卸責任。她直言：「一個人可以騙我兩年說沒問題，最後一刻才說爸媽不准，那我還能對他未來有什麼信任？」最終，她毅然決定分手，並表示「寧可現在止損，也不要浪費一輩子的時間」。

該篇貼文吸引了大量網友留言支持，不少人對女網友的果斷決策表示讚賞：「心疼妳兩年的時間，而且我覺得妳好帥」、「很討厭這種早就說好的大事情，後面還來反悔，有夠浪費時間的」、「好險妳足夠清醒，也記得寫婚前協議，一看就是要反悔的節奏。恭喜」。也有網友表示，「往好方面想，是結婚前就知道這些事，很多會裝的男女結婚後才破功，那才麻煩」。