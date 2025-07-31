快訊

iPhone 17四款「最清楚實機配色」全爆光！背蓋材質有質感、它新色超大膽

普發萬元現金不覆議 政院 : 適時提釋憲及特別條例修正草案

原來我不是獨生女！父遺產分配突冒3私生子女 她震驚心碎遭背叛

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

一名女網友近日在論壇Dcard上以「以為自己是獨生女直到分遺產時⋯發現外面還有」為題的貼文引發廣大網友討論，內容描述她在父親過世後，遺產繼承會議中才得知原來自己並非唯一的子女，父親竟在外另有三名私生子女，讓她心碎不已。

該網友表示，從小到大，她一直以為自己是父母唯一的孩子，父親在她心中是沉穩正經且疼愛她的榜樣。然而，父親突然因腦中風過世後，在處理遺產分配時，她驚訝地發現三名陌生人出現在律師召集的繼承人會議中。律師宣布，那三人都是她父親的子女，瞬間讓她感覺世界炸裂。

「這種事情，不是只有電視劇才會演的嗎？怎麼會發生在我身上？」她回憶起父親曾說過：「妳是我這輩子最驕傲的作品。」如今才發現，那句話並非只對她說過，而是對其他子女也曾說過。

更令她感到憤怒的是，父親早已在遺囑中明確分配財產給這些私生子女，顯示他早就安排好了一切，但卻瞞著她和母親。這樣的真相讓她感到深深的背叛，她哭訴那天晚上整晚睡不著：「我心裡只有一句話一直反覆迴盪：他根本不是我以為的那個人。」

她回想起父親生前的種種表現，認為他不是木訥，而是冷靜到可以隱瞞所有真相。她痛心地表示：「我竟然只是他人生其中一個分支，而不是主線。」如今，遺產需要平分，她從小居住的家也成了共有產，她坦言法律上公平，但心裡無法接受。

貼文曝光後，網友紛紛留言表示同情，「這個痛可能會一直想起來，好無助」、「活著的都沒錯，錯的人已經無法究責了，這種憤怒又很無力的感覺好傷」。也有網友提醒該網友可以透過法律途徑爭取母親的配偶剩餘財產分配權。

然而，也有不同觀點的留言指出其他小孩也很可憐，「稍微站在其他人立場想一下，同情一下別人，你會覺得至少自己是正宮生的其實也沒那麼慘。」一名自稱私生子女的網友更表示：「如果可以選擇，我也想當正宮的。」

Dcard 遺產 繼承人 獨生女

相關新聞

小孩冠姓談不攏！女網友婚前協議遭男友反悔 網讚果斷分手：寧可止損

近日，一名女網友在論壇Dcard上發布了一篇題為「氣到爆炸，當初說好小孩跟我姓，現在才反悔是怎樣」的文章，引發網友熱烈討論。她在文中表示，自己原本即將步入婚姻殿堂，卻因男友在「小孩冠姓權」這件事上反悔，導致兩人分手。

原來我不是獨生女！父遺產分配突冒3私生子女 她震驚心碎遭背叛

一名女網友近日在論壇Dcard上以「以為自己是獨生女直到分遺產時⋯發現外面還有」為題的貼文引發廣大網友討論，內容描述她在父親過世後，遺產繼承會議中才得知原來自己並非唯一的子女，父親竟在外另有三名私生子女，讓她心碎不已。

7月連2起 …女公關「剛拿到保護令就被殺」 林靜儀：男性挫折忍耐力需被關注

7月中才發生土城殺妻案，凶嫌違反保護令砍殺妻子與小姨子，台北市信義區30日晚間發生驚悚命案，受害的女公關生前才剛說「保護...

女公關遇恐怖情人遭割喉 醫師：斷然分手是大忌、逐漸疏遠才上策

台北市信義區一間知名夜店谷姓女公關，昨晚（30日）上班前在信義威秀影城地下停車場，疑遭劉姓前男友砍傷頸部及腹部，送醫不治...

【飲膳札記】鄭培凱／人間有味是清歡

那種偷情式的追求，獲取粗俗美味的沾沾自喜，竟可以纏繞我對美食的品鑒。當弟弟提議去吃大腸米粉，我居然感到無名的興奮……

【老情詩】隱匿／花西裝

如果沒有他的存在，她該如何找到踏進辦公室的勇氣？／如果沒有她的存在，他的單身又該如何向同事們交代？……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。