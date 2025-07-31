原來我不是獨生女！父遺產分配突冒3私生子女 她震驚心碎遭背叛

一名女網友近日在論壇Dcard上以「以為自己是獨生女直到分遺產時⋯發現外面還有」為題的貼文引發廣大網友討論，內容描述她在父親過世後，遺產繼承會議中才得知原來自己並非唯一的子女，父親竟在外另有三名私生子女，讓她心碎不已。

該網友表示，從小到大，她一直以為自己是父母唯一的孩子，父親在她心中是沉穩正經且疼愛她的榜樣。然而，父親突然因腦中風過世後，在處理遺產分配時，她驚訝地發現三名陌生人出現在律師召集的繼承人會議中。律師宣布，那三人都是她父親的子女，瞬間讓她感覺世界炸裂。

「這種事情，不是只有電視劇才會演的嗎？怎麼會發生在我身上？」她回憶起父親曾說過：「妳是我這輩子最驕傲的作品。」如今才發現，那句話並非只對她說過，而是對其他子女也曾說過。

更令她感到憤怒的是，父親早已在遺囑中明確分配財產給這些私生子女，顯示他早就安排好了一切，但卻瞞著她和母親。這樣的真相讓她感到深深的背叛，她哭訴那天晚上整晚睡不著：「我心裡只有一句話一直反覆迴盪：他根本不是我以為的那個人。」

她回想起父親生前的種種表現，認為他不是木訥，而是冷靜到可以隱瞞所有真相。她痛心地表示：「我竟然只是他人生其中一個分支，而不是主線。」如今，遺產需要平分，她從小居住的家也成了共有產，她坦言法律上公平，但心裡無法接受。

貼文曝光後，網友紛紛留言表示同情，「這個痛可能會一直想起來，好無助」、「活著的都沒錯，錯的人已經無法究責了，這種憤怒又很無力的感覺好傷」。也有網友提醒該網友可以透過法律途徑爭取母親的配偶剩餘財產分配權。

然而，也有不同觀點的留言指出其他小孩也很可憐，「稍微站在其他人立場想一下，同情一下別人，你會覺得至少自己是正宮生的其實也沒那麼慘。」一名自稱私生子女的網友更表示：「如果可以選擇，我也想當正宮的。」