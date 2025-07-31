快訊

暴雨重創半台灣 救災老兵宋楚瑜給賴政府2個特別建議

獨／全聯全體通路公告 8月1日起其他電支全面下架僅開放全支付

胡亦嘉急欲擺脫與泰山紛爭 為何拚街口上市勢在必行？

聽新聞
0:00 / 0:00

7月連2起 …女公關「剛拿到保護令就被殺」 林靜儀：男性挫折忍耐力需被關注

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部次長林靜儀表示，家暴案件跟兩性關係中，男性的挫折忍耐力需要被關注跟討論。記者廖靜清／攝影
衛福部次長林靜儀表示，家暴案件跟兩性關係中，男性的挫折忍耐力需要被關注跟討論。記者廖靜清／攝影

7月中才發生土城殺妻案，凶嫌違反保護令砍殺妻子與小姨子，台北市信義區30日晚間發生驚悚命案，受害的女公關生前才剛說「保護令下來了」，沒想到還是發生憾事。保護令到底有沒有用？衛福部次長林靜儀表示，強勢方要學習情緒處理，尤其是男性面對挫折的耐受力，需要被關注。

林靜儀指出，發生家暴案甚至命案令人難過，民眾應該注意，在家暴案件或兩性關係之中，希望比較強勢的一方，要學習感情上的處理。而相關案件受害者多數是女性，反映男性在面對挫折、面對關係上面的挫折忍耐力，非常需要大眾關注，好好控制、管理自己的情緒，以及衝動行為。

7月內，已接連發生兩起受害人聲請家暴保護令後仍遭殺害的重大案件，顯示社會安全網一直有漏洞，該如何保護家庭暴力之被害人？林靜儀說，過去家暴相關研究發現，當受害者試圖求助或者試圖掙脫，進行申請保護令的身心狀態，其實非常緊張害怕，也是人身安全受到很大威脅的時候。

她強調，除了申請保護令之外，針對受害者，家暴法也提供相關資源，有必要時，可以協助安置受害者，讓加害者找不到，在最危險時期有個安全的庇護所。希望大眾不要覺得「保護令無效」，能讓被害人及時獲得援助、加害人得到有效控管。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

家暴 保護令 受害者

延伸閱讀

食藥署放行水產跟關稅有關？ 林靜儀：2018年就有查核機制

食藥署公布8月12日起美國水產檢附文件就可輸台 林靜儀：非因應關稅

台師大抽血案 林靜儀：老師對倫理保護沒概念很糟糕

部桃外科主任周佳正走斑馬線遭公車輾斃 林靜儀：震驚不捨

相關新聞

7月連2起 …女公關「剛拿到保護令就被殺」 林靜儀：男性挫折忍耐力需被關注

7月中才發生土城殺妻案，凶嫌違反保護令砍殺妻子與小姨子，台北市信義區30日晚間發生驚悚命案，受害的女公關生前才剛說「保護...

女公關遇恐怖情人遭割喉 醫師：斷然分手是大忌、逐漸疏遠才上策

台北市信義區一間知名夜店谷姓女公關，昨晚（30日）上班前在信義威秀影城地下停車場，疑遭劉姓前男友砍傷頸部及腹部，送醫不治...

【飲膳札記】鄭培凱／人間有味是清歡

那種偷情式的追求，獲取粗俗美味的沾沾自喜，竟可以纏繞我對美食的品鑒。當弟弟提議去吃大腸米粉，我居然感到無名的興奮……

【老情詩】隱匿／花西裝

如果沒有他的存在，她該如何找到踏進辦公室的勇氣？／如果沒有她的存在，他的單身又該如何向同事們交代？……

【2025台積電青年學生文學獎散文組首獎】楊原森／親愛的男神

玩偶是法器，應援棒成了線香，口號念成了佛號。我和爸，有什麼不一樣……

【父母心情】蔡田／藏在心底的眼淚

近日，女兒在日本結婚。有朋友關心詢問：「你有哭嗎？」另有朋友打趣：「好想看你哭的樣子！」我笑著回應：「我哭的模樣可不好看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。