7月連2起 …女公關「剛拿到保護令就被殺」 林靜儀：男性挫折忍耐力需被關注

7月中才發生土城殺妻案，凶嫌違反保護令砍殺妻子與小姨子，台北市信義區30日晚間發生驚悚命案，受害的女公關生前才剛說「保護令下來了」，沒想到還是發生憾事。保護令到底有沒有用？衛福部次長林靜儀表示，強勢方要學習情緒處理，尤其是男性面對挫折的耐受力，需要被關注。

林靜儀指出，發生家暴案甚至命案令人難過，民眾應該注意，在家暴案件或兩性關係之中，希望比較強勢的一方，要學習感情上的處理。而相關案件受害者多數是女性，反映男性在面對挫折、面對關係上面的挫折忍耐力，非常需要大眾關注，好好控制、管理自己的情緒，以及衝動行為。

7月內，已接連發生兩起受害人聲請家暴保護令後仍遭殺害的重大案件，顯示社會安全網一直有漏洞，該如何保護家庭暴力之被害人？林靜儀說，過去家暴相關研究發現，當受害者試圖求助或者試圖掙脫，進行申請保護令的身心狀態，其實非常緊張害怕，也是人身安全受到很大威脅的時候。

她強調，除了申請保護令之外，針對受害者，家暴法也提供相關資源，有必要時，可以協助安置受害者，讓加害者找不到，在最危險時期有個安全的庇護所。希望大眾不要覺得「保護令無效」，能讓被害人及時獲得援助、加害人得到有效控管。

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