女公關遇恐怖情人遭割喉 醫師：斷然分手是大忌、逐漸疏遠才上策

台北市信義區一間知名夜店谷姓女公關，昨晚（30日）上班前在信義威秀影城地下停車場，疑遭劉姓前男友砍傷頸部及腹部，送醫不治；27歲谷女案發前還在Threads社群控訴遭22歲劉男家暴並上傳報案三聯單，強調自己沒有欠劉男任何錢，也沒有找過前任取暖，但劉男分手後尋求復合不成，竟殘忍揮刀殺人。

社會上恐怖情人的案例不斷浮現，精神科醫師楊聰財提醒民眾，恐怖情人以男性所占比例較高，通常具有情緒不穩容易失控、疑心病重、常會有肢體暴力行為、控制慾及佔有欲強、以自我為中心、酗酒或使用不當藥物習慣等外在人格特徵，尤其當情緒一旦遭受激怒時，更容易爆發問題。

精神科醫師楊聰財說，碰上恐怖情人切勿立刻提出分手或立即斷絕聯繫，千萬別惹怒對方，慢慢疏遠、逐漸遠離才是上策。

他說，男女交往前，最好經過一段時間觀察，不要一時被愛沖昏頭，陷入進退兩難的窘境，若不幸發現對方是恐怖情人，一定要注意自身的安全，減少和對方單獨相處的機會，如果要向對方提出分手，最好能找親友陪同，千萬不要單獨赴約談判，並採取循序漸進的方式，避免激怒對方引發衝突或發生意外。

楊聰財還說，雙方提出分手後，如果對方仍糾纏不清甚至有威脅恐嚇行為，被害人絕不能容忍或姑息，最好能立即向警局或各地性侵害暨家暴防治中心報案，甚至可依家庭暴力防治法向法院聲請民事保護令，被害人除了可以藉此自保外，也可以嚇阻對方再犯。

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