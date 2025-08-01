每周幫做3次晚餐…92歲婆婆還餐具附貼心小紙條 媳婦感動：學習的對象

根據日媒「ねとらぼ」報導，一名網友alfonso_yukari在社群平台Threads上提到她每周三次為婆婆準備晚餐，並送到家中，而婆婆每次在歸還餐具時，總會附上一張親手寫的小紙條表達感謝。

Yukari在發文裡附上一張照片，92歲高齡的婆婆在裝有餐碗的袋子上貼著字跡工整優美、語氣真摯的便條，上面寫著「晚餐很好吃！謝謝妳」，表達感謝之情，讓許多網友都覺得溫馨。Yukari也道出心聲：「我也要像婆婆一樣，能這麼為人著想！」許多網友紛紛留言：「婆婆好有教養，好想效法她」、「這樣溫暖一句話，真的讓人好想繼續做菜」、「看完心都暖了起來」。也有人稱讚媳婦的用心：「妳能每星期幫婆婆準備三次晚餐，已經很了不起了」、「妳也很貼心，所以婆婆很感謝你」。

不過，也有網友分享了截然不同的經驗。有位網友無奈表示：「我之前也幫婆婆送飯，但她只冷冷說『又是這道菜？』明明是她兒子最愛的料理，從此之後我就不再送了。」

這樣的對比讓不少人感嘆，婆媳之間的關係，不只是日常照顧，更藏著雙方的情感溫度。善意的小舉動都能讓對方備感尊重與鼓勵，但冷漠的回應卻可能澆熄所有熱情。或許，不論年紀，只要願意說一聲感謝，就能讓彼此的生活增加一點喜悅。一句話的力量，真的不容小覷。