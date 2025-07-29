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你是在咒我！頑固長輩一提健檢就爆氣 醫曝關鍵：勸說的人

聯合新聞網／ 綜合報導
有不少長輩對於看醫生這件事相當抗拒。圖／ingimage
有不少長輩對於看醫生這件事相當抗拒。圖／ingimage

有不少長輩對於看醫生這件事相當抗拒。近日有網友發文，表示自己的父親突然說會頭暈，但又不願意去醫院檢查，讓她相當苦惱。

原PO在PTT發文，表示自己的父親六十幾歲了，平時身體不錯，但最近突然說頭暈，胃口也變差。然而，只要她提到去醫院做健康檢查，父親就會相當反感，說不要一天到晚亂檢查，「檢查出來才會有病」。

原PO理解父親是害怕真的查出問題，但她認為早發現早治療好過一直拖延，可每次勸父親去檢查，他都覺得是在「詛咒他」，讓原PO很無奈，想知道有沒有與長輩溝通的好方法。

不少網友有過類似的經驗，「我爸原本也是很抗拒健檢，身邊有朋友癌症過世之後突然自己要求健檢」、「他有信任的醫生嗎？先私下跟醫生講一下，拜託他跟爸爸提，通常會接受」、「驗出沒病=罵你沒事幹嘛來浪費錢；驗出有病=罵你沒事找事做，要治療了，我早死都你害的這樣」。

面對這樣的情況，醫師建議，可以先了解長輩為什麼不想看病，是不想花醫藥費？害怕面對現實？還是怕造成別人負擔？也可以讓長輩自己決定何時去看病、看哪位醫師，讓他們有一定的選擇權。如果還是不願意，則可以請對長輩有影響力的重要人士幫忙勸說

此外，有的長輩會認為「老了就會衰弱」，身體不舒服是自然的，或是對自己的健康過度自信，認為小病痛無所謂，這時我們就要向他們解釋延誤就醫的後果，比如有的人感覺虛弱與食慾不振，因為不肯就醫，最後確診癌症末期。

PTT 長輩 醫生 健檢 溝通 爸爸 自信

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