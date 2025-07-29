請師傅修馬桶…婆婆酸「只花錢不思考」 媳婦氣炸：妳兒子都不動

馬桶壞掉請師傅處理省時又專業，一名人妻卻因此遭婆婆數落「不會思考」。她在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」抱怨，近日婆婆得知她請師傅修理馬桶，在群組酸言酸語「這種小問題妳不會自己想辦法」，她不甘示弱回嘴，丈夫不動如山，「難道我們全家一起看馬桶爛掉？」

原PO表示家裡馬桶壞掉，看丈夫完全沒打算處理，只好自己上App找人來修，不到半小時師傅就來搞定，效率超高。沒想到婆婆直接在群組開酸浪費錢、不動腦，她直言「真的氣到笑出來」。

聊天記錄可見，婆婆數落媳婦「動不動就花錢，妳這樣要怎麼當媽媽養小孩」，並責備「隨便找外面的人來家裡，萬一東西被拿走是要算誰的」，勸她做事要動腦。氣炸的原PO回嗆「難道我們全家一起看馬桶爛掉？」，婆婆反批她「講話尖酸」，並辯解自己是「為了這個家好」、「只是提醒妳學會思考」。

網友對此罵聲一片，「以後馬桶壞掉就叫婆婆修理，結案」、「用思考的馬桶就會自動修好喔」、「好像很多婆婆都愛說『為了這個家好』…反正什麼都長輩對」、「看來婆婆應該很會修馬桶，下次不用花錢，直接請萬能的婆婆來修」、「既然她這麼厲害，以後都她來修」。