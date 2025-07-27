突然消失又出現、拒絕承認錯誤 心理學家揭最新「有毒戀愛」方式

現今網路交友盛行，各類交友app如雨後春筍般冒出，同時，一種新型「有毒」的約會方式「Ghostlighting」正悄悄蔓延。

據英媒UNILAD報導，「Ghostlighting」是結合了「Ghosting」及「Gaslighting」兩種有毒的交往模式。Ghosting意指戀愛關係中一方突然斷絕聯繫、完全消失，且未提供任何說明，讓人陷入疑惑與不安；而Gaslighting則是一種情感操縱手法，透過不斷否認受害者的感受，以此讓受害者質疑自身的記憶與判斷力。

心理學家法蒂瑪·阿拉姆(Fatima Alam)表示，「Ghostlighting是某人在關係中消失後，又裝作一切如常的回來，讓受害者懷疑自己是不是反應過度，或者記錯了先前發生的事。」

阿拉姆指出「Ghostlighting」的常見徵兆包括：對方反覆無預警地斷聯與回歸、拒絕承認任何過錯，並在對方表達受傷感受時，反過來指責其「太敏感」或「想太多」。這類型的情感操控，往往讓受害者不自覺地陷入「是不是我真的太在意？」的思維迴圈。

儘管這種行為在現代交友中日益普遍，但多數人對「Ghostlighting」並不了解，往往到關係結束後才意識到自己曾被操控。阿拉姆也在最後呼籲：「肯定自己的感受，明白這些事情是不對的，並學會照顧好自己。記住，愛情不應該讓你質疑自己的價值。」

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