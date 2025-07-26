父女政治立場不同 爸干涉全家投票讓她大嘆「心很累」
台灣每到選舉，不同政治立場總會讓許多人的家庭感情破裂。有一名女網友抱怨爸爸是深綠，每次都在家人耳邊罵國民黨，這次的大罷免還干涉家人投票，讓她相當無奈。不少人都建議她附和就好，但投票時投自己想投的就可以了。
這名女網友在Dcard發文表示，爸爸是民進黨黨員，每次在家裡都要聽他不停地罵國民黨，從228事件、白色恐怖、國庫通黨庫等等，讓她聽得耳朵都長繭了。原PO說他們里的里長做得不錯，卻因為反對罷免，爸爸竟然要全家人下次選里長時不要投給對方。
除此之外，爸爸還說公投是國民黨要混亂大罷免才搞出來的，更表示萬一總統讓國民黨選上，到時候會跟共產黨統一，還會亂搞、複製歷史、來個4萬台幣換1元人民幣等等，因此這次的罷免，爸爸要求全家人一定要投同意，讓原PO即使想投不同意也不敢講，無奈地說「有位政治中毒的爸爸，心很累」。
貼文讓不少過來人也有共鳴，「說實在話，有這種類型的家人真的無解，好像就只能表面上附和他，反正投票還是投自己的啦」、「完全理解…我跟妳相反，我爺爺深藍，所有人都要反罷免，不然就是不孝」、「妳就去投不同意，然後告訴他他想聽到的就好了」、「附和他就好了呀，這種就是想尋求同溫層」、「隨便應付他，投票時記得清醒就好，因為政治搞到家破人亡真的很可憐」。
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