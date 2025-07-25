人妻電子帳單驚見驗孕試紙！結紮夫怒斥出軌 她提這疑點呼冤

生兒育女是個人選擇，今時今日更有不少夫妻都有共識避孕。台灣1名人妻在網上表示，丈夫早已結紮，2人有共識是不會生兒育女，但人妻的雲端發票帳戶離奇出現在便利店購買驗孕試紙紀錄，縱使地點距離寓所逾百公里，但丈夫仍懷疑她紅杏出牆並懷孕，即使人妻解釋是便利店出錯，但丈夫仍然不相信，雙方更爆發爭執，人妻百辭莫辯，只好在網上急找真正買家。

帳戶出現離奇消費紀錄 購買驗孕試紙

原PO在facebook群組「匿名2公社」表示，與丈夫住在新竹，對方已經結紮，夫妻協議不會生兒育女，但近日原PO綑綁手機號碼的雲端發票帳戶出現1個離奇消費紀錄，顯示本月3月21日下午5時47分，在新北土城虹海門市1間便利店購買驗孕試紙，售價139新台幣（約35港元）。而新竹與虹海相距逾百公里，她當時不可能在該便利店出現。

夫懷疑自己戴綠帽 與妻爭執

原PO指丈夫看到消費紀錄後，立即懷疑自己戴綠帽，即使她如何解釋都不被相信，甚至質疑即使她沒有去過該間便利店，也可能是其他人代買。雙方因此事發生口角，惟時間隔得太久，相關便利店已沒有相關閉路電視紀錄。

原PO急找真買家

原PO慨嘆「心裏不舒服非常難受」，因而在網上公開事件，希望真正買家「可以出面認領」。帖文引來許多網友討論，「這種機率，真的是很可怕，趕快釐清的好」、「明明就很遠，你老公是不是想要離婚很久了，故意在找麻煩」，亦有網友指出這的確可能發生報錯單的情況，「別人報錯電話存入吧？我常常報我先生的電話存入他的」。

（facebook群組「匿名2公社」）

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文章授權轉載自《香港01》

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