【野上野下】包子逸／溫良恭儉Nice

香港友人華仔曾與我分享一支由她插播導覽的紀錄短片《「二次翻譯」的香港：從街道譯名，看這個城市的歷史》，剛好是我鍾意的題目，十分有意思。

此片引述香港資深翻譯家方子勳的話：「整個香港的歷史就是翻譯的歷史。」香港獨特的背景使得多數路名與建築名稱皆中英對照，走在香港街頭，假使稍加留意各式稱號，即能感受到千絲萬縷的歷史紋理；珍‧莫里斯在《香港：大英帝國的終章》裡形容香港地名讀起來就像英國「某個老協會的名冊一樣」，政商名流齊聚一堂。

前陣子拜訪香港，與親友聊到關乎香港用字的趣味，隨口問起香港地鐵為何有一站名為「奧運」，才知道鄰近落成時香港運動員在1996年奧運表現犀利，其中滑浪風帆運動員李麗珊為香港奪得首面金牌，特以紀念。名字多了一層聯想，似乎在感受上就多了點情懷。

好一陣子前我讀了一本報導書《香港公屋》，深深感慨連香港的公屋取名十分雅致，即使作者感嘆公屋命名的講究今不如昔。至於台灣的取名傾向呢，多半走中庸路線，比如「良美大廈」，謙稱Nice House──有點類似於It's a day的那種nice，發好人卡「你人很好」的那種nice。香港人看了大概會覺得，喂，只得nice，呢間house能有多好呢？

光從廣告、菜單與店號命名的藝術來看，已能少少領略香港人對於文字豐美感受要強的那一面。香港有一知名傳統冰淇淋街車，品牌名為「富豪雪糕」，我常跟香港朋友說，這名字太浮誇啦，我無法想像台灣人會將自己的冰淇淋店取名為「富豪」。一般來說，台灣人還是喜歡那種文弱溫馨的nice風格。

上面提到的香港短片裡，某棟建築的中文名字是「勵志大廈」，英文樓名為「Rich Building」。又勵志又Rich，簡單說明了香港對於富豪的渴求，從雪糕到住所，無所不在。