快訊

台灣首對AI男女二重唱即將正式出道 杜奕瑾：AI並不可怕

關稅未定…經發會顧問會議突喊停 鄭麗君在美續磋商

影／高雄入夜大雨狂炸閃電照夜空還有轟雷 網驚嚇「天公伯小力一點」

聽新聞
0:00 / 0:00

【野上野下】包子逸／溫良恭儉Nice

聯合報／ 包子逸
溫良恭儉Nice。圖／包子逸提供
溫良恭儉Nice。圖／包子逸提供

香港友人華仔曾與我分享一支由她插播導覽的紀錄短片《「二次翻譯」的香港：從街道譯名，看這個城市的歷史》，剛好是我鍾意的題目，十分有意思。

此片引述香港資深翻譯家方子勳的話：「整個香港的歷史就是翻譯的歷史。」香港獨特的背景使得多數路名與建築名稱皆中英對照，走在香港街頭，假使稍加留意各式稱號，即能感受到千絲萬縷的歷史紋理；珍‧莫里斯在《香港：大英帝國的終章》裡形容香港地名讀起來就像英國「某個老協會的名冊一樣」，政商名流齊聚一堂。

前陣子拜訪香港，與親友聊到關乎香港用字的趣味，隨口問起香港地鐵為何有一站名為「奧運」，才知道鄰近落成時香港運動員在1996年奧運表現犀利，其中滑浪風帆運動員李麗珊為香港奪得首面金牌，特以紀念。名字多了一層聯想，似乎在感受上就多了點情懷。

好一陣子前我讀了一本報導書《香港公屋》，深深感慨連香港的公屋取名十分雅致，即使作者感嘆公屋命名的講究今不如昔。至於台灣的取名傾向呢，多半走中庸路線，比如「良美大廈」，謙稱Nice House──有點類似於It's a day的那種nice，發好人卡「你人很好」的那種nice。香港人看了大概會覺得，喂，只得nice，呢間house能有多好呢？

光從廣告、菜單與店號命名的藝術來看，已能少少領略香港人對於文字豐美感受要強的那一面。香港有一知名傳統冰淇淋街車，品牌名為「富豪雪糕」，我常跟香港朋友說，這名字太浮誇啦，我無法想像台灣人會將自己的冰淇淋店取名為「富豪」。一般來說，台灣人還是喜歡那種文弱溫馨的nice風格。

上面提到的香港短片裡，某棟建築的中文名字是「勵志大廈」，英文樓名為「Rich Building」。又勵志又Rich，簡單說明了香港對於富豪的渴求，從雪糕到住所，無所不在。

延伸閱讀

13尊全新泰勒絲蠟像 杜莎夫人蠟像館展出

世運會／為代表團授旗 賴清德：運動員該贏得尊重

週日限定吃爆！ 台北美福早餐升級「嘆早茶」30道港點登場 四大天王、奶油焗白菜必點快衝

上半年金價大漲 陸金條買氣不減

相關新聞

【野上野下】包子逸／溫良恭儉Nice

香港友人華仔曾與我分享一支由她插播導覽的紀錄短片《「二次翻譯」的香港：從街道譯名，看這個城市的歷史》，剛好是我鍾意的題目...

【剪影】馮平／念

他要飛，除此念頭外，不作別想。飛了，可跟大雁平行，跟老鷹作伴。他如果懂得中國詩詞，就知道正有人在羨慕他、歌頌他……

【慢慢讀，詩】林宇軒／大自然

我湊近，盯著光學顯微鏡／裡頭的基因這麼微小／是什麼讓它變得偉大？／（注意！落葉底下隱約有東西躲著）……

【副刊學：AI時代的文學插畫家】葉儀萱／如貓隨心，如山迎風：專訪插畫家徐至宏

他向來擅長圖像記憶，只要有一瞬間的感動，他就能惦記很久、很久，直到自己用畫筆將風景重現為止……

【賞文回響】梁明雄／熟齡日語教學甘苦談

連日拜讀家庭版諸多作者傾訴臨老學習外文的心聲趣聞之餘，不禁讓我這個濫竽杏壇的「老老師」想一吐多年日語教學的甘與苦。

【樂齡點滴】姜蕙芳／就是想打羽球

退休後我熱衷嘗試各種運動健身，其中需要兩人對打的羽毛球吸引力最大，因為約好伴就不能偷懶，對我很有督促作用。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。