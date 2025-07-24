「長得像爸爸很痛苦！」女孩崩潰吐心聲 一票網友共鳴：我也很怨嘆

近日，一名女網友在論壇Dcard上以「可以不要講我長得像爸爸嗎？」為題發文，引發熱烈討論。她在貼文中敘述了自己因為外貌問題所面臨的困擾，字裡行間充滿無奈與自卑。

這名網友表示，自己從小就常被說長得像爸爸，然而這些評價並不僅止於簡單的基因遺傳，而是伴隨著「粗骨架、大餅臉、豬鼻子、卷毛」等負面形容詞，讓她從小就對自己的外貌感到自卑。她坦言：「不敢拍照，不敢放自己的照片，覺得大家都不喜歡我。」

她進一步透露，妹妹則完全不同，遺傳了媽媽的美貌，從小到大都是回頭率極高的存在，顏值在校園中男女通殺。相比之下，她自己在學校則受到男生冷漠對待，甚至不客氣地講話，而妹妹卻能「為所欲為」。這種對比讓她感到更加自卑，甚至產生怨念：「憑什麼一個媽生出來的，我就是像爸爸，妹妹就可以像媽媽，得到完全不一樣的待遇？」

她的媽媽年輕時曾是許多人追求的對象，最終選擇了聰明、性格好、經濟能力強的爸爸。但她心中仍充滿困惑，從各方面來說他都是一個不折不扣的好爸爸，「但到底為什麼我只能長得像他，要有這種待遇？」

貼文中，她也提到爸爸家族對她的長相感到高興，但她忍不住反問：「你們到底高興個什麼？痛苦是你們在承擔嗎？」

這篇貼文迅速引起網友們熱烈回應，許多人紛紛表示深有同感。「我也是，長女就是會像爸爸，女生長得醜就是毀滅，家裡有錢也一樣」、「跟我差不多，爸爸作為男人不醜，但那些特徵長在女生臉上就是災難…(方臉、肉鼻、寬下巴)」、「唉…第一個孩子好像真的大概率都長得像爸爸，我也很怨嘆」。

甚至有網友幽默地形容這種境遇為「投胎性別錯誤」，認為如果她是男生或許就不會這麼慘。

儘管大多數留言充滿抱怨，也有部分網友試圖安慰或提出建議。「可以整形呀」、「基因樂透就是這麼殘酷，至少妳家經濟無虞，妳這麼在乎就去整形吧」、「可以靠化妝打扮，我也是從小到現在都被說長得像爸爸，我是不愛聽到，我爸倒是聽得很高興，以前也覺得自己很醜過，有容貌焦慮」。

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