過來人分享「曖昧7雷點」 網大讚：超實用！這點最重要

談戀愛時要怎麼追求對方是一大學問。日前有位網友分享「曖昧失敗7點避雷分享」，包含「不要讓人太快感覺到自己比對方喜歡還多」、「見面後如果對方冷淡，不要急著追」等等，文章曝光後，許多戀愛過來人表示「其中做自己這點很重要」。

一名網友在Dcard發文表示，他前陣子經歷了一段失敗的曖昧，整理了曖昧失敗的原因，發現有7點很重要，第1是「不要太快讓對方感受到，你比她喜歡更多」，如果感情太強烈，可能會把對方嚇跑。第2點是「見面如果對方冷淡，不要急著追」，原PO解釋，因為會曖昧只是新鮮感一頭熱，但對方可能還沒那麼喜歡自己，或者退縮了。第3點則是「不管什麼時候，一定要有自己的生活重心」，他指出，白天上班，下班要多花點時間經營在自己的事業上，不然會關注對方的狀態太多。

接著原PO繼續講第4點「分清楚自己喜歡的是對方，還是『你對她的投射』」，他強調「要想清楚自己喜歡的到底是什麼，對控制得失心會比較有幫助，也比較不會認為對方就是真命天女」。第5點是「做自己」，他說明「最原始版本的自己才是最有魅力的，帶著強烈目的性去互動，會失去真實的自己，做出來的事情都不自然」。第6點則是「不要預設對方立場」，最後第7點是「感情結束了就別問」，如果對方不回、冷淡或者斷聯了，就放對方走，別把場面搞得很尷尬。

文章曝光後，許多過來人點頭表示「了解自己要什麼真的很重要」、「做自己最重要，要讓自己過得舒服，不控制也不迎合他人」、「我覺得講得很好，感謝分享」、「有自信一點，其實真誠就好」、「分享得很好，我目前在曖昧中，也過得好痛苦」、「大推，我每次跟想追的對象講話都太正式，還預設對方怎麼回」、「感謝你分享，最近我被冷落，心態的確不穩」、「你的文章很讚，每次我曖昧無疾而終，都會檢討自己」。

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