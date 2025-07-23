假日不幫帶娃被說不體諒兄嫂 單身女崩潰：不想抱姪子了…我是毒姑？

身為家族成員，就非得幫忙帶小孩嗎？有位女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」抱怨，下班回家她想休息，家人卻動不動要她幫忙看顧哥哥小孩，否則就是「不體諒哥哥嫂嫂」，面對家人情勒，她忍不住抗拒：「我是毒姑？越來越不想接觸姪子」。

原PO表示，因為下班和放假日多在照顧姪子，她幾乎沒有自己的社交活動。當她拒絕配合照顧姪子，哥哥和老媽就會陰陽怪氣對著小孩說出「姑姑不喜歡你喔！你以後不要理姑姑」這樣的話。之前午休原PO回家休息，也被要求體諒懷孕大嫂，幫忙開車帶1歲姪子去看牙。

原PO抱怨，哥哥和媽媽總是要她「體諒大嫂」，她也知道大嫂人很好，不是大嫂問題。但只要原PO下班沒有馬上趕回家，或是假日安排自己的活動，沒有放下手邊事情配合「照顧小孩」，家人就會情勒說她太自私，沒有體諒哥哥和大嫂。

有天假日原PO還在睡，媽媽竟喊醒她顧小孩。原PO怒嗆：「小孩又不是我生的…為什麼要我顧？又不是我的孫子…他以後也不會養我孝順我，為什麼每次都煩我？」媽媽大罵她自私，不體諒哥哥嫂嫂，他們多可憐等等。

原PO坦言，她甚至不想休特休，因為休假要帶小孩。面對1歲姪子，她感情複雜，變得越來越不想抱他哄他，因為她根本非自願幫忙帶孩子。

網友勸她快搬走，「跟我家情況一模一樣，基本上除非妳直接黑化或是搬出去，不然只會情勒的父母只會覺得妳不幫忙就是自私」、「搬出去住！你媽媽太會情勒，妳就是永無寧日」、「快搬出去，不然第二胎生了，妳就更慘了」。

網友勸她直接說NO，「這不是情勒什麼才是情勒？直接說加班、趕工作來拒絕」、「沒事就唉唉叫！說妳頭暈腦熱、肚子痛、烙賽、背痛、脚扭傷，小病小災輪著唉，就是不要被當工具人」、「特休一次休，然後出國旅行」、「多拒絕幾次他們就知道叫不動妳了，越在意他們說什麽，越不會拒絕」、「早晚要黑，直接黑了吧」。

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