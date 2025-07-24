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親子出遊…小孩車上爆哭鬧情緒怎處理？站車內看風景非常危險

聯合新聞網／ 綜合報導
即使小孩哭鬧也要在安全座椅上，確保安全。圖／ingimage
即使小孩哭鬧也要在安全座椅上，確保安全。圖／ingimage

根據日媒「RSK山陽放送」報導，關東已宣布梅雨季結束，全日本正式進入酷暑模式。不少家庭選擇開車出遊避暑，但孩童在車內哭鬧常讓父母手忙腳亂，甚至影響行車安全。專家提醒，想要安心出遊，從出發前就要做好準備。

環太平洋大學兒童發展學系特任教授楢嵜日佳指出，孩子身心尚未成熟，長時間坐車容易感到疲憊與煩躁，因此建議家長依照孩子的節奏安排行程，並預留彈性計畫。出發前可陪孩子玩耍或散步，讓他們情緒穩定後再上車。車內則可準備玩具或唱歌製造愉快氣氛，並避免家長情緒緊張，才能減少孩子的不安感。

若孩童在車上仍哭鬧不休，建議儘早停車休息並留意體溫調節。網友也留言指出：「車子開動時，孩子哭鬧其實也無法處理。」不少家長為安撫小孩讓他們站起來看窗外風景，這位網友表示看見這種情況總讓人捏把冷汗，「如果突然煞車或有人衝出來，會發生什麼事沒人知道。等出事就太遲了，希望父母能理解，最悲傷的永遠是自己。」安全駕駛的前提，是孩子固定在兒童安全座椅上，絕不能妥協。

楢嵜教授也提醒，孩子的哭聲具有高頻特性，會刺激大人產生壓力反應。即使情緒煩躁，也請儘量以溫柔語氣引導孩子：「你想怎麼做？我們來試試看這樣好嗎？」正向語言有助孩子情緒穩定。她建議家長不妨說出內心感謝：「謝謝你陪我出門旅行，乖乖的沒有哭讓我能安心開車。」讓每次出遊成為美好的回憶，而非壓力來源。

父母 壓力 小孩 情緒 親子關係

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