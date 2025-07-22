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自責沒辦法帶小孩出國玩！ 過來人曝真相：做1事更有意義

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，受限於經濟條件，目前都只能選擇國內旅遊，好奇發問「是不是現在小孩都想出國玩？」示意圖／ingimage
一名網友分享，受限於經濟條件，目前都只能選擇國內旅遊，好奇發問「是不是現在小孩都想出國玩？」示意圖／ingimage

如果你是父母，會帶自己的孩子出國玩嗎？一名網友分享，受限於經濟條件，目前都只能選擇國內旅遊，好奇發問「是不是現在小孩都想出國玩？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「是不是現在都要帶小孩出國玩？」為題，指出因為自身的經濟狀況有限，目前都只能在國內旅遊，還沒有帶小孩出國過，每次參加聚會，都會聽到朋友們在聊最近去哪個國家玩，就連小孩都在問什麼時候能出國玩？

貼文一出後，不少網友都表示「其實國旅也很棒啊」、「不用跟人家比耶，這沒什麼，國旅也很好玩啊！小小孩出國真的沒什麼記憶，不如存錢大一點再去」、「我們家不窮，但我到18歲還沒出國過，平常多花費時間陪小孩比較重要」、「太小出國玩根本不記得，我12歲以前去過5個國家，完全不記得做了什麼，國中以後去比較有意義」、「陪小孩一起玩比帶小孩出國更重要」。

此外，也有不少家長直言「覺得帶小孩出國玩的都是勇者，我一想到小孩吵鬧時，飛機上其他人的眼光就覺得很害怕，而且在國外還要一直找尿布台和哺乳室」、「太小帶出去真的是累贅，可以自己走、不會亂哭亂踢再帶出門，不如把錢拿去買繪本、報名感覺統合或音樂啟蒙比較實在」、「不想花錢讓自己出國生氣罵小孩，出國都是和老公二人世界」。

國旅 小孩

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