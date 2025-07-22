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第一次見女友家長！送7千元禮盒吃飯被催結帳 年收120萬男怒喊高攀不起

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為聚餐吃合菜示意圖。（圖／AI生成）
圖為聚餐吃合菜示意圖。（圖／AI生成）

情侶交往「見家長」是大事，因為希望留下好印象，通常會慎重以對。有位34歲男生第一次去女友家，他送上約七千元的禮盒，之後全家一起到餐廳聚餐，女生還要他去結帳，飯吃完男生直接走人，高喊「高攀不起」。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」抱怨，他第一次去女友家作客，依女友指示，他送上價值四千多元的洋酒禮盒、兩千多元的日本雪肌精禮盒、一千多元的新東陽禮盒當伴手禮。午餐時間爸媽提議去吃餐廳，出席者有女友、爸爸、媽媽、女友的弟弟和妹妹，加上原PO共六人，點了十菜一湯。吃到一半女友輕推原PO大腿，暗示他「去結帳」，原PO裝聽不懂，女友竟傳訊息「去結帳」，原PO繼續不理和她家人聊天。

聚餐結束，女友家人各自站起，有人去洗手間、有人去開車、原PO和女友爸爸邊走邊聊，女友大喊「還沒結帳」，老爸告訴女兒「妳處理一下，我去廁所」，女友一臉無辜稱「沒帶錢」，最後由原PO埋單。結帳完，原PO告訴女友：「妳搭妳爸媽的車子回去吧，我還有事情處理，就不過去妳家了。」女友不高興，男生也懶得再多說，和她家人打完招呼就開車離去。

原PO說自己年收約120萬，還背900萬房貸，而女友月入三萬多，工作是會計兼倉儲，女友明明知曉他的經濟情況，也按照女友指示買禮物，但在餐廳，女友家人逕自點菜，席間沒人問他這位「客人」想吃什麼，就點了十菜一湯，最後要他結帳，全家人和女友的態度，讓他深感「高攀不起」。

多數網友力挺男方，「真的高攀不起，趕快跑」、「你很聰明、夠清醒！娶老婆要能共苦共樂而非吃定你」、「態度正確，這讓人想到Andy老師啊，早點放手是對的」。

有人質疑女方家教，「誰會讓客人付錢的啦？全家人都一個樣這家教肯定就有問題」、「吃人不吐骨頭，什麼父母就有什麼女兒」、「你是客人而且還帶伴手禮，結果主人家還想讓你付錢，真是沒品的一家人」。

也有少數網友站女方那邊，「算得那麼清楚，不結婚比較符合你的心意」、「如果我有很愛這個女生的話，我會付錢，讓未來的岳父岳母開心的把女兒許配給我」、「第一次去女友家，不是該好好表現嗎？結帳還要人提醒？年薪120萬、貸款900萬哪來的優越感？」

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