「去跟朋友開心玩吧！」哈佛心理學家：真正彼此信任伴侶 常說這7句話

摘要 在一段成功的關係中，雙方都能感受到情感上的安全感、彼此聯繫，並且在彼此身邊感到自在。

美國專業心理學委員會（ABPP）認證的臨床心理學家寇特妮．沃倫（Dr. Cortney S. Warren, PhD）指出，真正互相信任的伴侶，日常生活中經常說這7句話。

曾在哈佛接受臨床訓練，沃倫認為，一段安全感滿滿的親密關係，來自你的伴侶能接納、關心並真誠付出。

這些話，就是關係穩固的秘密武器。

「你接納真正的我」

在一段令人感到安心的關係裡，應該要能自在地在彼此面前做自己。你們不需要隱藏自己任何一面，並且能讓對方看見自己脆弱的時刻，因為你相信伴侶不會批判你，而是用同理心安撫你。

也可以說：

「謝謝你愛我原本的樣子。」

「我很感激可以在你面前做自己。」

「我相信你」

基於信任，你相信伴侶言行一致。無論對方是否在身邊，你始終相信伴侶會尊重你、關心你與照顧你，並且願意為這段關係負責。

也可以說：

「謝謝你一直尊重我和我們的關係。」

「我們是一隊的，我相信你也希望我們都好。」

「我們會一起度過難關。」

互相信任的伴侶，在對方低潮或出現爭執時，不會以分手要脅或逃避，而是共同面對並解決問題。

也可以說：

「這只是一次考驗，不代表我們結束了。」

「我們一起來解決問題吧。」

「去跟朋友玩開心一點吧！」

伴侶之間彼此相愛，但「擁有」不代表「佔有」。在一段真正信任彼此的關係裡，雙方都不會因為短暫分開就焦慮。他們彼此相信，給對方適度的放風時間，不但自然，也能促進關係更加健康穩固。

也可以說：

「我很高興你找到屬於自己的快樂。」

「謝謝你願意在我需要時給我自己的空間。」

「我想你了！」

思念，需要表達出來。想念對方也不代表黏人，即使能給彼此空間，也會期待再次相聚。伴侶間多表達對彼此的思念，能夠使關係更牢固。

也可以說：

「分開讓我更珍惜與你在一起的時光。」

「期待你回家的那天。」

「我們可以聊聊嗎？」

關係穩固、互相信任的伴侶會主動找對方聊聊內心的糾結，不會壓抑，而是相信對方會聆聽、理解。當你們聊開後，有時候會發現問題其實沒有自己想的那麼複雜。

也可以說：

「我有件事想和你確認一下。」

「我最近感覺怪怪的，想確定我們之間沒問題。」

「我們一起來做計劃吧！」

約會、旅行、改造家裡等生活中的大小事，伴侶間如果能共同規劃，補足彼此的盲點，那麼任何計畫都會比自己一人擬訂要更完善。不論是下一次約會，還是共同的人生目標，當你們願意一起規劃未來，就是彼此投入、看見對方在自己生命裡的重要證明。

也可以說：

「我們來重新確認行程好嗎？」

「我們來整理一下彼此的想法。」

臨床心理學家安東尼．錢伯斯（Anthony Chambers）曾提出三個建立彼此信任的做法：

1.用好奇心看待彼此差異：意見不同時，別急著批評，而是試著理解對方的情緒與立場。 2.建立團隊思維：讓伴侶知道你在乎「我們」，而不是只考慮自己，共同為未來擘劃願景。 3.保持開放透明：伴侶之間不需要無話不談，但適度開放能讓對方感到安心、值得信賴。

理想的伴侶關係，是讓我們「被看見」、「被理解」、也「被接納」。相信自己值得愛、看見對方真實樣貌，兩人一起跌倒也一起成長，一步一步的，建立起屬於你們的穩固關係。

資料來源：CNBC、VOX

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文去吧，跟朋友出去玩！哈佛心理學家：真正彼此信任的伴侶，常說這7句話》

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