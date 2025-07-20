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她交往週年送switch 男友竟回送廉價項鍊…網傻眼：不如不送

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友發文抱怨，男友三週年禮物竟送廉價項鍊。 示意圖／ingimage
一名女網友發文抱怨，男友三週年禮物竟送廉價項鍊。 示意圖／ingimage

情侶之間互相贈禮是表達心意的好方式，一名女網友卻在Dcard發文抱怨，男友在交往三週年強調會送上她喜歡的禮物，沒想到卻是一間廉價品牌的項鍊，她失望表示「不是嫌它便宜」，而是感受不到心意，對此網友看法兩極。

原PO跟男友在一起滿三年，對方強調今年會送上她很喜歡的禮物，而她也在近幾次出門逛街時暗示喜歡的牌子，沒想到週年當天她收到價格約五百塊的飾品時，氣得抱怨「當下真的很生氣，不是嫌它便宜或怎樣，只是我們平常吃飯他都會花一兩千在請我，結果三週年的禮物是這個」。

原PO無奈表示，也有試著找理由說服自己，或許男友真的不太懂女生喜歡什麼飾品，但怎麼想都開心不起來，加上飾品外型也不是自己喜歡的，平常根本不會想戴。原PO在留言區補充，週年禮物她用心挑選了對方喜歡的遊戲機，男友也非常開心，結果隔兩天換自己收到這個，直呼「真的氣到想哭」，猶豫該不該開口說不喜歡。

貼文下方網友傻眼，「原本想嗆，結果看到原PO送男友switch，結果收到只值500元的東西…」、「經濟能力相當的狀況下，朋友間這樣送的差距都要翻臉了吧」、「不如不要送，可能男生不太了解，或是他沒認真做功課」、「沒誠意就算了，還搞得像隨便路邊帶一條給妳」、「他根本沒做功課、沒用心，週年禮物送這個，超級瞎」。

不過也有人建議，「開口說不喜歡就不用了，畢竟人家都花錢花時間去買了」、「禮物就一個心意，不用太挑惕」、「試看看跟他討論以後不要用驚喜的方式，直接帶彼此去挑喜歡的禮物，身邊有些朋友這樣操作反而更開心」、「送禮物還要猜對方喜歡什麼，還有價格到位，好累的感情」、「有沒有可能男友不懂，有時候心意比品牌還重要」。

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