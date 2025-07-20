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37歲大叔徵伴指定「18歲女神」 網吐槽：怎麼這麼敢要東要西

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友曝光自身條件，想誠徵年輕女神當女友。 示意圖／ingimage
一名網友曝光自身條件，想誠徵年輕女神當女友。 示意圖／ingimage

每個人多少會為選擇伴侶設定一些條件，不過與自身等級不符可能會引來閒話。一名網友在Dcard以「高學歷好男人，誠徵另一半」發文，他透露自己今年37歲，本身條件佳，因此希望未來伴侶是外表、身材完美，年紀介於18到30歲的年輕女性，對此許多網友皺眉，「都37歲了，還寫18歲，是想來這邊騙跟女兒一樣年紀的妹妹？」

原PO表示自己目前現職是上櫃公司經理，年薪150萬左右，成大中文、台大在職專班碩士畢業，身高體重175公分、76公斤，強調是「精壯類型男人，年輕時容易被女生回頭」。他補充目前有房，兩間公寓，一間出租用，房貸剩下約1200萬、存款有350萬元，還會操作股票、基金、外幣，目前未婚、無小孩，父親國立大學教授退休，母親國小老師兼主任退休。

他公布的擇偶條件包含年齡要求介於18至30歲，身高150至160且身高減去體重需大於112。女方的學歷只要近十年不會倒的學校都可以，個性上希望善解人意、體貼。不僅如此，原PO還要求「皮膚白、可愛、腿細、眼睛大、嘴唇小，頭髮至少過肩膀、收入大約年薪30萬」。

不少網友看了吐槽，「是挑平面模特兒喔」、「要求爆多欸⋯那種女神一堆人搶著要」、「賺得也沒多少，然後也37了，怎麼這麼敢要東要西」、「30歲以下纖細正妹等級的女生，如果不看錢會找年輕的，如果看上錢也有更好的選擇」、「女方條件的重點放在外表，怎麼看都像是一個中年小康大叔來版上買老婆」、「我沒有惡意，但父母都是教職的男人超雷，我看過太多了」、「光看到『高學歷好男人』就想笑」。

兩性關係 伴侶

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